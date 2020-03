El pulso solidario platense ante el coronavirus: arman máscaras, barbijos e indumentaria médica

Momentos críticos como fue la Guerra de Malvinas, la inundación del 2 de abril o cómo el que se presenta ante el avance del coronavirus revela la trama solidaria de la gente para tender una mano a quien más lo necesita y por estos días las miradas están puestas en los que a pesar de todo tienen que estar en las calles y en centros de salud y no cuentan con la protección necesaria. En ese contexto, profesionales universitarios se unen para fabricar máscaras, 40 costureras en red cosen indumentaria médica, gente sin trabajo y docentes confeccionan barbijos con materiales recuperados.

Desde el lunes pasado la Universidad Tecnológica de La Plata, por medio de la Secretaria de Ciencia y Tecnología está fabricando máscaras y soportes de respiradores y para hacerlo conformó un grupo denominado UTN 3D, integrado por alumnos, graduados y docentes investigadores de la Regional La Plata.

Según se informó, con presupuesto propio se compraron 25 rollos de filamento plástico, un material que es indispensable para poner en funcionamiento a las impresoras. Pero se apuntó que también se necesitan más de esos equipos 3 D para seguir fabricando máscaras con láminas de PET, de acetato y soportes y máscaras para respiradores que se distribuirán en instituciones médicas y sanitarias de la región.

Asesorados por infectólogos del Hospital San Martín, ya hay entre 20 y 30 voluntarios que imprimen desde sus casas con modelos probados de soporte para mascarillas. En la primera colecta que se hizo ayer se esperaba reunir unas 50 unidades que serán almacenadas en el edificio de la UTN. Se calcula que esa será la producción diaria.

“Prevemos que el problema se va a extender en el tiempo, con un pico del brote para fines de abril, y se necesitan de instituciones fuertes que lideren la asistencia, ya recibimos pedidos del Hospital de Gonnet, del San Martín, del San Juan de Dios y en algún tiempo podrán recibir las donaciones”, explicó un coordinador del proyecto.

La idea es establecer un contacto directo con las terapias intensivas de los centros sanitarios de la Región porque se estima que, en el pico de la pandemia, van a tener una terrible necesidad de accesorios como válvulas, conectores de manguera, etc.

Por ahora lo que más se solicitan son mascarillas, pero los profesionales de la UTN también avanzan en la construcción de un respirador y proyectan contactarse con industrias locales. “Se van a necesitar otros accesorios de fabricación masiva porque, mientras nosotros podamos hacer 100 unidades, las fabricas podrán generar miles”, se apuntó.

Lidera el grupo Juan Arróspide, ingeniero del grupo LIAC, Departamento de Ingeniería Mecánica, y lo integran los Centros de Investigación COPAPLI (Ing. Sistemas y Eléctrica) y el LEMaC (ing. Civil), junto a alumnos y graduados de los citados Departamentos de especialidad. Quien quiera participar, puede comunicarse a través de liac@frlp.utn.edu.ar o del teléfono 221-557-7054.

Una red de solidaridad

Con el conocimiento textil que adquirió de sus padres y de la actividad que lleva adelante desde hace décadas, Alberto Peroni decidió lanzar una convocatoria para confeccionar barbijos y diferente indumentaria de uso médico. Su esposa que trabaja en un centro de salud local le advirtió que esos elementos, que hacen de barrera para impedir los contagios, son un bien tan necesario como escaso.

“En cuatro días logramos 1300 miembros, entre las que hay una 40 costureras y con bolsas, hilos, placas, ya empezamos a fabricar elementos de protección”, aseguró Peroni. El proyecto cuenta con cuatro vehículos oficiales para retirar las donaciones.

El remisero Gastón transformó la angustia personal en una actividad de solidaridad social

Al grupo también se sumó Red Solidaria y el ingeniero Emiliano Albarracín, que con viejas placas radiográficas, hace máscaras. Entre otros materiales se reutilizan bolsas ecológicas que previamente son lavadas con agua y jabón.

“En pocas horas tuvimos 300 donaciones; nos llamaron del SAME, del Hospital de Niños, de Idani, también recolectores que quieren obtener barbijos”, dijo Peroni.

El grupo que se conecta a través de Facebook “Emergencia, colaboremos desde casa”, también cuenta con el aporte de científicos de Conicet.

De la angustia al aporte social

Antes del “aislamiento social obligatorio” dispuesto por el gobierno nacional para evitar la proliferación del coronavirus, Gastón Araujo -42- se levantaba todas las mañanas para ir a una remisería de Tolosa donde trabajaba como chofer. La cuarentena, lo dejó sin empleo y lo impactó de lleno en su economía hogareña.

Golpeado por este panorama, el platense aprovechó los conocimientos que adquirió en un curso de costura y con su máquina comenzó a confeccionar barbijos con friselina engomada. Así, Gastón transformó la angustia personal en una actividad de solidaridad social, ya que los barbijos los hace con materiales que compra de su bolsillo.

Ya donó parte de su producción a centros de salud e incluso a comisarías de nuestra región. “Me puse a hacer barbijos por una idea que me dio mi hermana, que trabaja en un centro de chicos con discapacidades. Yo hacía bolsos y mochilas, tenía los materiales y gracias a esa idea me puse a hacer. Mi señora, que es enfermera, apoyó la iniciativa y ella me ayuda por Facebook. Y ahora se sumó mi mamá”, señaló Gastón.

Mientras ayer recorría la Ciudad en busca de materiales para continuar con la producción de barbijos, contó que al sexto día de cuarentena ya lleva entregados “30 barbijos para la Policía Científica, 20 para una comisaría de Barrio Aeropuerto y otros tantos en seccionales de Tolosa, Ringuelet, Gonnet y City Bell”. La iniciativa – remarcó- apunta a ayudar a los que ayudan, a los que salen a la calle a trabajar a pesar de la exposición al COVID-19: “Policías, enfermeros, barrenderos y mucha gente más que se la está jugando por todos”, puntualizó.

Y agregó: “Entiendo que el gobierno está haciendo muchas cosas buenas, está obrando bien, pero yo ando por la calle y veo que trabajan sin los elementos mínimos de seguridad. No puede ser que los policías y los barrenderos en La Plata anden sin barbijo, pero pasa, esto se le fue de las manos a hasta las grandes potencias”. “Ayer se me largó a llorar una policía cuando le di un barbijo, porque no tienen”, recordó.

Solidaridad en la escuela

Marcela Blanco es maestra del colegio Arzobispo Juan Chimento de Los Hornos y se le ocurrió que entre las tareas que envía a sus alumnos de primaria a través del aula virtual estaría encarar un proyecto solidario de confección de barbijos.

“Desde el año pasado trabajamos con los alumnos de quinto y sexto grado en un Proyecto de Ecoguardianes, ahora nuestro producto final serán barbijos”, dijo la docente.

Marcela envió a sus alumnos textos instructivos para que sepan cómo avanzar con la tarea y está convencida de que en poco tiempo van a tener un lote de unos 250 barbijos.

“Sé que los chicos y sus familias son sumamente solidarios y van a hacer entre 3 y 5 barbijos cada uno”, agregó con la satisfacción de saber que en esta lección no solo se benefician los chicos, sino aquellos que en los hospitales o en las calles pelean contra un enemigo invisible.

Buscan ayudar a quienes, a pesar de todo, deben salir a la calle a darle batalla al virus