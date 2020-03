Suben retenciones a la soja de 30% a 33% pero solo a grandes productores

El Gobierno confirmó que las retenciones a la soja aumentarán un 10 por ciento y pasarán del 30 por ciento actual al 33 por ciento Pero esta vez no hubo bronca de las entidades que nuclean a los propietarios rurales que, antes del anuncio oficial, se anoticiaron de la medida en una reunión que sostuvieron con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

El tono positivo que trasmitieron los cuatro dirigentes de la Mesa de Enlace fue porque el incremento de la presión fiscal se redistribuiría para compensar en muchas economías regionales.

Según trascendió de la reunión, los productores medianos, de 501 a 1.000 toneladas anuales, pagarán la alícuota vigente, del 30 por ciento. A su vez, los productores chicos, de hasta 500 toneladas anuales, mejorarán su posición y tributarán menos del 30 por ciento. El aumento es solo para quienes producen más de 1.000 toneladas anuales.

Y pagarán el 33 por ciento de las retenciones a la soja los chacareros que produzcan más de 1.000 toneladas anuales.

“A 3 de 4 productores (las retenciones en soja) le van a quedar en 30% o por debajo (por la escala de compensación hay productores con una retención equivalente al 21%, según el Gobierno)”, dijo el ministro de Agricultura. “No recaudamos para el fisco pero compensamos a 3 de cada 4 productores hasta 1000 toneladas”, agregó. Según el Gobierno, el 33 por ciento será para 1 de cada 4 productores.

Y habrá rebajas. Arvejas, porotos, garbanzos, lentejas, tendrán bajas de 9 a 5 por ciento en las retenciones. El maní pasará de 12 a 7 por ciento, entre otros productos. Para el trigo y el maíz, quedan con las retenciones en el 12 por ciento, pero habrá reducciones para los productos procesados. En efecto, la harina de trigo verá reducida la tasa de 9 a 7 por ciento. En girasol la retención se disminuirá de 12 a 5 por ciento (en girasol confitero se pasa de 12 a 5 por ciento). Por el lado del maíz pisingallo, que se usa para pochoclo, del 9 por ciento ahora pagará 5 por ciento. En arroz paddy, la tasa que estaba en 12 por ciento ahora estará en 6 por ciento. El arroz pulido cambia de 9 a 5 por ciento.

Los dirigentes del campo afirmaron tras la reunión que las alícuotas de trigo y maíz se mantienen en 12 por ciento. Además, todos los cortes de carne vacuna tributarán 9 por ciento y no habrá segmentación como se especulaba en un primer momento en la cual se hablaba de retenciones más altas a los cortes más populares consumidos en el mercado interno.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace calificaron la reunión con el funcionario nacional como “positiva”, Desde Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural, que era el que más descontento estaba previo a la reunión, destacó la presencia de Cecilia Todesca, Vicejefa de Gabinete y de Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, que de alguna manera le dieron un respaldo en la negociación a Basterra.

Vamos a hablar con las bases, si no lo aceptan vamos a seguir para adelante”, indicó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a una eventual medida de fuerza. Le reconoció no obstante al Gobierno: “Está tratando de mostrar voluntad de diálogo, de no confrontar”.