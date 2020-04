La iniciativa solidaria de Víctor Marchesini

“Si yo puedo ayudar, cómo no lo voy a hacer”, dice VíctorMarchesini, sorprendido por lo que se generó mediáticamente por un mensaje que escribió en su twitter personal. En diálogo con este medio, señaló, “lo único que quería era que sea más anónimo, yo apuntaba a lo solidario, esa era mi idea”.

El ex defensor de Ferro, Boca y la Selección Argentina, escribió: “Vivo en Caballito/Parque Chacabuco. Me ofrezco a ayudar y a apoyar a quien necesite que le vaya a hacer las compras, farmacias y demás trámites. Tengo horarios libres y cuento con movilidad”, avisó.

Marchesini, actualmente trabaja en las divisiones juveniles de Ferro, y supo ser colaborador de Carlos Timoteo Griguol, entre otros momentos lo fue por ejemplo en Gimnasia y Unión, junto a Gabriel Perrone, ambos también yernos de Timoteo y ex jugadores del Verde de Caballito.

“Se me ocurrió eso para ayudar, pero a los pocos días hicieron la cuarentena más fija y ya no pude hacer más nada. Pero bueno, después de eso, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires comenzó a anotar voluntarios. No digo que fue por mi idea pero sucedió justo y lo mío ya no fue necesario. Pero estuvo bueno que se anotaran un montón de voluntarios para ir a hacer mandados a la gente que lo necesita”, dice Víctor, dueño de un muy bajo perfil.

Y a pesar que unos días más tarde se decretó la cuarentena obligatoria y prácticamente ya no pudo salir mucho, cuenta, “me contactó una Asociación que está en el Parque Chacabuco, pero luego no fue necesario lo mío por toda la movida de los voluntarios que se inscribieron”.

“Estuvo bueno que se anotaran un montón de voluntarios para ayudar a los más grandes cuando se lanzó la idea”

Víctor Marchesini,

Ex jugador, entrenador

Pero su gesto de ofrecer ayuda a quien lo necesite en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando no pasó desapercibido en la redes sociales, donde el ambiente futbolero celebró la iniciativa del ex zaguero central, que actualmente se desempeña como coordinador del Area de Captación de Ferro Carril Oeste y que hasta diciembre dirigió en las divisiones inferiores de Boca, donde estuvo 8 años.

Casado con Karina, una de las cuatro hijas de Carlos Griguol, Víctor vive cerca de la casa de Timoteo, conformando una familia muy unida desde hace décadas, donde la solidaridad, el respeto y la educación, son reglas marcadas a fuego. Y las pruebas, están a la vista.