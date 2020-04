La cuarentena seguirá otros 15 días, pero se flexibilizará desde el 4 de mayo

El Gobierno se apresta a anunciar la continuidad de la cuarentena por otros 15 días. El aislamiento social, preventivo y obligatorio se extenderá hasta el 11 de mayo, pero constará de dos fases diferenciadas: hasta el 4 de mayo se mantendrán las mismas restricciones que rigen hasta ahora; y en la segunda semana habrá una apertura de actividades económicas en el interior del país.

Según pudo saber EL DIA, la mesa chica del Gobierno se concentró en la quinta de Olivos para empezar a darle forma al decreto de necesidad y urgencia que ordenará la nueva extensión de la cuarentena. Allí se reunieron el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y el de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Tras los encuentros de ayer, el Presidente volverá a convocar a los gobernadores para una teleconferencia que se hará esta tarde y se estima que, si repite lo acostumbrado, al termino de ese cónclave, se hará el anuncio de oficial de la extensión del aislamiento.

Encabezado por el ministro de Salud, Ginés González García, los epidemiólogos aconsejaron al Presidente la continuidad de la cuarentena especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra el foco del virus COVID-19, pero le hicieron notar que “la curva se aplanó” en provincias importantes como Córdoba y Santa Fe, indicaron fuentes oficiales.

En el encuentro que se desarrolló en el quincho de la residencia presidencial, los expertos también comentaron al jefe de Estado que la curva de casos a nivel nacional experimenta un “aumento suave” y destacaron que en algunas provincias “no se registraron contagios en los últimos 14 días”, con lo cual se logró erradicar la posibilidad de que haya una “circulación comunitaria”.

Con esos datos, el Presidente podría llegar a la conclusión de que existe la posibilidad de flexibilizar la cuarentena “por jurisdicciones”, algo que podría concretarse desde el lunes 4 de mayo, deslizaron a este diario fuentes gubernamentales. Sin embargo, lo que continuará cerrado son los aeropuertos, los pasos fronterizos y las escuelas y universidades en todo el país.

Los expertos ratificaron además ante Alberto F. que el grupo etario a cuidar en forma intensiva es el de los adultos mayores (más de 65 años), que concentra el 80 por ciento de las muertes que provocó hasta ahora el COVID-19 en la Argentina. Entre los científicos que concurrieron a Olivos estuvo la embajadora especial de la OMS/OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses. También tomaron parte de la reunión con Alberto F. el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued; el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, Gonzalo Camargo; y los especialistas Ángela Spagnuolo de Gentile, Gustavo Lopardo, Florencia Cahn, Carlota Russ, Eduardo López y Luis Cámera.

Por el Gobierno participó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, cara visible del Ministerio de Salud en esta crisis sanitaria. Mientras que la infectóloga Carlota Russ señaló que se analizó la “posibilidad de flexibilizar la cuarentena” y algunas actividades económicas de acuerdo a los datos técnicos que evaluaron sobre las “diferentes realidades de las provincias”.

En cuanto a la posibilidad de reabrir algunas actividades económicas, Russ dijo que “esa es la intención y por lo menos parece una probabilidad”. Y agregó: “Tenemos un país grande y cada uno de los lugares es diferente, no es lo mismo un pueblo sin casos de coronavirus que un gran centro urbano, pero no sabemos cómo será tomada esa solución”, añadió.

Sobre cuándo se producirá el pico del brote de coronavirus, Russ aseguró que esa pregunta no se puede “contestar, aunque sabemos que habrá más casos pero no sabemos si ese será el pico”. La experta destacó además los resultados de la cuarentena: “hasta ahora logramos muchos de los propósitos que eran, por ejemplo, que no hubiera un aumento de casos de manera brusca”.