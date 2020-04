Para entretenerse en cuarentena: 10 museos del mundo para visitar desde casa

1-El Museo Smithsonian (Washington DC, EE. UU.)

El Museo Smithsonian es uno de los museos más famosos e importantes, no solo en América sino en todo el mundo. Lo que hace que el Smithsonian sea tan único es que no solo este museo conserva y narra la historia clásica, sino que también ofrece una amplia variedad de exposiciones y artículos relacionados con la cultura pop. Actualmente se pueden encontrar exhibiciones de superhéroes , con el escudo del Capitán América a la vista y muchos artículos y programas relacionados con los programas de televisión más populares, la historia clásica y cultural y mucho más.

2-El museo del Louvre (París, Francia)

El Museo del Louvre en París, Francia, es imprescindible cuando se trata de museos e historia del arte.Dibujos animados, videos, podcasts, conferencias, bases de imágenes, comentarios sobre obras de arte, visitas virtuales, experiencias de realidad virtual y mucho más.

3-The National Gallery (Londres, Reino Unido)

La Galería Nacional de Londres también ofrece a personas de todo el mundo la oportunidad de mostrar virtualmente sus exposiciones y pinturas en línea. Este famoso Museo Británico ubicado en Londres, Reino Unido, cuenta con una colección de más de 2,300 piezas de arte, con pinturas populares y obras de todas las principales tradiciones de Europa occidental. Las pinturas allí son desde los artistas de la Italia medieval y renacentista hasta los impresionistas franceses. Entonces, si te gusta el arte, este museo es imprescindible.

4-El palacio de Versalles (París, Francia)

El Palacio de Versalles tiene una historia única y rica. Ha sido catalogado como Patrimonio de la Humanidad en los años 90. Se considera uno de los mayores logros del arte francés del siglo XVII. Hasta la Revolución Francesa, los reyes que gobernaban Francia vivían en el Palacio de Versalles, y cada uno traía su huella y una parte de cultura y belleza al Castillo de Versalles. El Palacio de Versalles se considera uno de los sitios más visitados del mundo.

5-Museo Reina Sofía (Madrid, España)

El Museo Reina Sofía en Madrid, España, abrió sus puertas a los visitantes en línea de todo el mundo durante la crisis sanitaria que todos enfrentamos. El Reina Sofía es el museo más famoso de España. Contiene arte moderno y contemporáneo, desde 1900 hasta la actualidad.

Si tiene curiosidad por la historia española y europea, o la historia de las artes españolas, el Museo Reina Sofía es el lugar para que aprenda todo lo que hay que saber, incluido el lienzo Guernica del artista español Pablo Picasso.

6-La Alte Nationalgalerie (Berlín, Alemania)

Descubrí las colecciones más grandes de arte alemán del siglo XIX, esculturas, pinturas y mucho más. Ubicada en Berlín, Alemania, The Alte Nationalgalerie alberga obras maestras destacadas de Caspar David Friedrich, Adolph Menzel, Edouard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir, Auguste Rodin y muchos otros artistas. Además, puedes encontrar varias obras de impresionismo francés. La Alte Nationalgalerie figura en el Patrimonio Mundial de la UNESCO y forma parte de los cinco museos que forman el complejo de museos en la Isla de los Museos de Berlín.

7-El Museo Metropolitano de Arte (Nueva York, EE. UU.)

El Museo Metropolitano de Arte ubicado en Nueva York, en los Estados Unidos de América, es uno de los museos más grandes y mejores del mundo. El Met incluye más de 5000 años de arte de todo el mundo. Está disperso en tres sitios emblemáticos de la ciudad de Nueva York: The Met Fifth Avenue, The Met Breuer y The Met Cloisters.

La buena noticia es que, incluso si tuvieron que cerrar sus 3 sitios al público durante el brote de COVID-19, están ofreciendo a las personas la oportunidad de visitar dichos sitios en línea.

8-El museo Van Gogh (Amsterdam, Países Bajos)

El Museo Van Gogh en Amsterdam, en los Países Bajos, como su nombre lo indica, tiene la mayor colección de pinturas, obras de arte y artículos personales de Van Gogh en el mundo. La colección incluye más de 200 pinturas de Vincent Van Gogh, 500 dibujos y más de 750 cartas escritas por el artista.

9-Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo (Seúl, Corea del Sur)

El Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl, Corea del Sur, ofrece a las personas de todo el mundo un increíble recorrido virtual de seis pisos para descubrir obras artísticas de Corea, pero no solo. El Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl también incluye obras maestras contemporáneas de todo el mundo.

10-El museo americano de fotografía

¿Te gusta la fotografía? ¿Qué tal aprender más sobre el trabajo de los fotógrafos más reconocidos de Estados Unidos a lo largo de la historia? Si así es como le gustaría pasar su tiempo durante la cuarentena, consiéntase. El Museo Americano de Fotografía es un museo en línea que contiene todos los fotógrafos, historia, información y básicamente todo lo que hay que saber sobre Fotografía en los Estados Unidos.