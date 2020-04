Las ferreterías de la Región, entre el boom de ventas y el desabastecimiento

Las ferreterías de la Región se debaten hoy ante una situación especial por la cuarentena decretada ante el COVID-19. Con muchos vecinos obligados al aislamiento, no son pocos los que dedican su tiempo –o parte de él- a solucionar nuevos y viejos problemas de casas y departamentos, como arreglar una canilla, ordenar habitaciones enteras, pintar, largarse a arreglar ese mueble que llevaba años “chapuceado” y necesitaba un poco de clavos, tornillos o barniz. Poner a punto el hogar pone lleva al que quiere iniciar manos a la obra hacia un destino casi ineludible: la ferretería.

Ese tipo de comercios hoy enfrenta una situación dual: nunca cerraron y no tienen los problemas de los que soportan comercios que no han podido facturar un solo peso en los últimos 20 días de cuarentena. Pero, además de trabajar en horario reducido, sobrellevan como pueden el desabastecimiento en rubros como pintura, sanitarios y accesorios, y otros más vinculados al coronavirus, como guantes de látex y de tela, y desde el principio de la cuarentena, alcohol en gel y barbijos. En paralelo, algunos compradores se quejan de subas de precios pronunciadas en algunos rubros.

FALTANTES

“Los barbijos, el alcohol en gel y los guantes ‘volaron’ antes de que empiece la cuarentena. Y eso no lo pudimos reponer más. Pero tenemos faltantes productos muy demandados que tienen que ver con el típico arreglo de la casa de fin de semana, que hoy es de todos los días, porque mucha gente se puso a ordenar y arreglar su casa y trata de solucionar temas por su cuenta, a veces porque los tenía dejados, otras por roturas nuevas pero como no se pueden contratar servicios domicilio, tienen que solucionarlo por su cuenta y vienen acá con todo tipo de pedidos y preguntas”, le explicó a este diario Omar González, que tiene su negocio en la zona que limita entre City Bell y Gonnet.

“Hace rato que los distribuidores no nos reponen pintura, grifería y artículos sanitarios, plaguicidas. Algunos hay que ir a buscarlos, pero a veces también nos complica la restricción de tránsito, y porque trabajamos en horario corrido y reducido. A más tardar, a las 15 cerramos”.

Afirman desde el sector que las ventas crecieron hasta un 50 por ciento o más. También denuncian consumidores subas de precios que en algunos casos resultan “abusivas”.

En definitiva, entre los negocios de proximidad que se convirtieron en un “cable a tierra” para que los días de cuarentena sean más productivos, para los más hacendosos, las ferreterías están a la cabeza.

PREOCUPA LA REPOSICIÓN

Lo corrobora Gustavo Celestre, dueño de una ferretería en el casco de la Ciudad y dirigente de la FELP, le explicó a este diario que “tenemos trabajo por reparaciones que antes no se hacían ya que mucha gente se volcó a arreglar la casa. Las ventas equilibradas, pero lo más preocupante es la reposición de algunas mercaderías, como maquinaria que no nos pueden reponer porque no es un artículo de primera necesidad. Sí tenemos respuesta de proveedores en sanitarios, electricidad y herramientas de mano; pero nos faltan pinturas, herramientas pesadas, grifería y alambres”. Con respecto a lo que queda por delante, el comerciante platense sostuvo que “Algunos tienen más stock, pero lo que hay que priorizar es la salud y todavía va a haber más problemas, hay cosas que no podemos ni ir a buscar, como herrajes, las cosas que se agitan tenemos problemas. Tenemos la suerte de estar en la lista de los que podemos abrir y podemos seguir sobreviviendo, satisfacer las necesidades de los vecinos, y solventar compromisos de pago que otros colegas de otros rubros no pueden porque no están habilitados para trabajar. Estamos tratando de que esto pase, nunca vivimos una experiencia así de fuerza mayor, tenemos solucionar la salud, pero somos muy críticos por el tema financiero con los bancos porque no nos han acompañado y no nos acompañan”.

Con respecto a los aumentos, afirmó que “en general los precios se mantuvieron, no hubo cambios. Algunos proveedores ajustaron un 10 por ciento, pero en el contexto en el que estamos no hubo subas extraordinarias, pero nada abusivo como pasa por ahí en alimentos, aunque hay mercadería que está dolarizada, como por ejemplo herramientas”.

Para Héctor Bonatto, titular de FEYBA, la entidad que aglutina a los ferreteros de la Región, el 70 por ciento de las ferreterías están abriendo sólo hasta el mediodía.

“Si en una casa se rompe una canilla y no tenés agua se trata de una urgencia que necesita ser reparada. Como esta hay muchas situaciones que requieren una solución inmediata, como que se te inunde un baño”, remarcó el ferretero.

“Vamos a mantener las medidas sanitarias y atenderemos a distancia, además de desinfectar en forma permanente los mostradores”, destacó el titular de FEYBA.