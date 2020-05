¿Será el equipo de José?

En la jornada de la víspera la noticia explotó como una verdadera bomba en Gimnasia. Otra vez versiones sobre una posible salida de José Paradela. A fines del año pasado había sonado mucho en River, pero ahora la chance llegaría de Italia. Y nada más y nada menos que del Nápoli, lugar donde Diego Maradona escribió una historia muy grande.

El portal “Calcio Napoli 24”, puso algunos conceptos del propio Maradona hablando de Paradela, y esto generó que en el club napolitano pararan las antenas y enfocaran hacia la figura del volante albiazul. Según cuenta el medio periodístico, Maradona describió a José como “un pibe prometedor y muy capaz”, que actualmente tiene tan solo 21 años.

Al respecto de esta noticia, consultado el vicepresidente albiazul, Jorge Reina, le dijo a este diario que: “A nosotros nadie nos consultó nada. Al Club no llegó nada y tampoco tuvimos llamados sobre esto”.

Por otro lado, el representante del futbolista, Elvio Toledo, siguió en la misma línea que el directivo gimnasista. “Me enteré de la noticia porque me empezaron a llamar desde distintos medios, pero la verdad es que nadie se ha comunicado del Nápoli conmigo por José”, afirmó, y enseguida aprovechó para dejar en claro, “más allá que del Nápoli no me llamaron, quiero aclarar que en esa nota el medio italiano dice que la cláusula de salida es de 4 millones de dólares, pero esto no es así. Desde noviembre del año pasado cuando José renovó contrato con el Club, el monto ascendió a 9 millones de dólares”.

Habrá que ver lo que sucederá entonces y cómo sigue esta historia. Es verdad que los clubes necesitan sacarse de encima contratos altos para empezar a equilibrar sus finanzas, y en este caso, la venta de un futbolista sería aún mejor para sanear las vacías arcas de las instituciones.

Hoy los dirigentes están abocados a tratar de mantener en funcionamiento el club en esta etapa complicada de pandemia, y también es una realidad que no ha llegado ninguna propuesta. Llegado el caso, habrá que ver qué posición tomarán ante la posibilidad de desprenderse de Paradela o cualquier otro jugador.

TIENE UN LARGO CONTRATO Y UNA CLÁUSULA MILLONARIA

Vale recordar, que en un acto que se desarrolló en la Sede Social de calle 4, Paradela extendió su vínculo el 21 de noviembre del año pasado. Luego de sus buenas actuaciones y ante las propuestas que comenzaron a llegar, la dirigencia Mens Sana decidió mejorarle el contrato al jugador que había llegado al club en agosto de 2018 con 19 años (es categoría 1998) procedente de Rivadavia de Lincoln, donde supo debutar en Primera con solo 16 años y ser titular jugando en el Torneo Federal “A”.

No es la primera vez que Paradela suena en el Napoli, club siempre ligado a Maradona por su pasado

En ese entonces, Pedro Troglio que había regresado al Lobo un par de meses antes, decidió sumarlo como una apuesta a futuro, y tras casi un año jugando en Reserva, el futbolista nacido en Quiroga, pudo afirmarse como titular con la llegada de Maradona como técnico Tripero.

El nuevo vínculo de José Antonio Paradela y Gimnasia firmado en noviembre pasado que elevó la cláusula de salida a 9 millones de dólares, tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2022. ¿Tendrá futuro europeo? Por ahora, sólo se trata de rumores.