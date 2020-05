Habló la ex de Denis “Me llama la atención el momento en que murió”

Verónica Monti, la supuesta ex novia de Sergio Denis, quien durante los últimos meses se paseó por los canales de televisión tirándole tierra a la familia del cantante, a quienes acusó de abandonarlo, rompió el silencio sobre la muerte del artista popular.

En una entrevista con Paparazzi, la mujer dijo que “ya venía masticando el deceso de Sergio, porque sabía que no había más chances de seguir viviendo” y sostuvo que la vida del cantante, desde ese fatídico accidente en marzo del año pasado cuando ofrecía un concierto en Tucumán, no era vida. “Era un simple estar, la peleó y mucho”, reconoció.

Mística, le adjudicó un significado especial al fallecimiento de Denis, ocurrido el pasado 15 de mayo, a los 71 años. “Resistió mucho más de lo que dijeron los especialistas. Por algún motivo no quería irse. Se fue en medio de una pandemia, me parece muy particular, me llama la atención el momento en que murió”, reflexionó.

Además, la polémica mujer se refirió a la última vez que vio al cantante. Fue el año pasado cuando un día se levantó, sintió la necesidad de verlo y se apareció en el hospital, esperando en una sala a que un médico la atendiera. “Me senté en un sillón, nunca apareció el médico, pero lo veo pasar a Sergio en una camilla con un camillero. Le vi la cara, fue muy conmocionante. Me paré y me fui”, reveló y se dio el gusto de criticar al especialista que atendió al cantante. “El doctor Colombo lo único que hacía en los medios era decir cualquier payasada, nada concreto sobre su estado de salud”, reclamó Verónica que fue denunciada por los hijos del músico (que ya le habían puesto un bozal legal) por lo que tenía la entrada prohibida al sanatorio.

El año pasado, había dado más detalles de esa última vez que vio a su ex pareja. “Estuve a dos metros de distancia de Sergio, vidrio de por medio. Fue tremendo. No era la persona de la cual me despedí ese domingo antes de que viaje a Tucumán. La palabra ‘impresión’ suena fea, pero no podía ser que fuera Sergio. Y sí, era… No sé si habrá sido el destino, porque pasó justo en esos minutos en los que estaba yo. Él estaba con la cara mirando hacia la puerta, hacia mi lado, con la boca abierta, los ojos abiertos y la mirada perdida. Después me puse a llorar… Fueron dos segundos”, había contado en “Involucrados”.