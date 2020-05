Olvidó que en cuarentena siguen funcionando los semáforos: choque en 7 y 610

Un fuerte choque se produjo en el cruce de 7 y 610 por la decisión de uno de los conductores involucrados de no respetar el semáforo. El accidente no provocó heridos pero mereció la movilización de un equipo de asistencia médica del SAME.

Todo quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Ocurrió en horas de la noche en y 6 10 donde encontraron una camioneta y un furgón de reparto. El SAME debió asistir a los conductores.

Las imágenes muestran como uno de los vehículos circulaba por Avenida 7 y otra por calle 610 pero, en la intersección de dichas vías, los chocaron provocando que uno de ellos se salga del camino e impacte sus ruedas traseras con el cordón de la vereda.

En las imágenes se logra visualizar cómo uno de los conductores atraviesa la calzada sin respetar el semáforo que se encuentra en dicha intersección.

Inmediatamente, desde el Centro de Operaciones de la Municipalidad de La Plata solicitaron asistencia médica y policial.

Minutos después llegó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para atender a los posibles heridos y, en caso de ser necesario, poder hospitalizarlos. Asimismo, también se hizo presente un móvil de la Policía Local.

Finalmente, las cámaras de seguridad registraron como el SAME se retiró sin tener que realizar traslados, mientras que el móvil policial quedó en el lugar junto con los protagonistas del accidente.