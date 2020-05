El Presidente negó que el Estado busque quedarse con acciones de empresas privadas

El presidente Alberto Fernández descartó de plano la posibilidad de que el Estado se quede con acciones de las empresas a las que ayudó a pagar el salario de sus empleados a raíz de la crisis que genera el coronavirus. En una visita a la provincia de Formosa, el jefe de Estado calificó de “ideas locas” a una iniciativa en ese sentido que impulsó la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos.

“Eso no es así; lo que nosotros queremos es hacer un país más justo”, remarcó el Presidente en una conferencia de prensa que compartió con el gobernador Gildo Insfrán, quien encabeza esa provincia desde hace 25 años. Alberto F. también rechazó la acusación de que el Gobierno nacional busca “perseguir a los ricos”, en alusión a otro proyecto ideado por el kirchnerismo.

Sin embargo, el impuesto a las “grandes fortunas” ya fue diseñado por los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, quienes aguardan el momento propicio para presentarlo en la Cámara baja, pudo saber EL DIA de fuentes parlamentarias. Alberto F. matizó las diferencias con una declaración de principios: “Tenemos una gran oportunidad de hacer un país más justo”, dijo.

El Presidente llegó a Formosa ayer por la mañana junto a la primera dama Fabiola Yáñez y a los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Matías Kulfas (Producción) y Wado de Pedro (Interior). La delegación fue recibida por el gobernador y el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans. Alberto F. elogió al polémico Insfrán: “Es uno de los mejores políticos”, aseguró.

Pero durante la conferencia de prensa, el Presidente notó que las preguntas de los periodistas locales coincidían con los pedidos del gobernador y bromeó: “¡Al final, todo esto es una trampa!”

Entre otros reclamos, Insfrán mantiene la demanda histórica de que el Gasoducto del Nordeste llegue a territorio formoseño, que en pleno siglo XXI no cuenta con una red de gas natural.

El Presidente hizo notar que unos 6.000 empleados de compañías radicadas en la provincia completaron sus salarios a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), justamente el plan al que se refirió la diputada kirchnerista Vallejos cuando pidió que esa ayuda financiera sea a cambio de que el Estado se quede con acciones de las empresas en cuestión.

Por otra parte, el jefe de Estado propuso “discutir la coparticipación federal” y tuvo un desliz en plena conferencia cuando afirmó: “Le puede pasar lo que le pasó a Gildo, que le toque un loco (…) Me voy a corregir, le puede pasar a alguien que yo sea un loco y que decida no ayudar a una provincia porque no me gusta el Gobernador. Hay que revisar el sistema de coparticipación”.

“Ya estamos trabajando en la post pandemia para ver cómo ponemos en marcha la economía”, dijo Fernández. En ese sentido, ejemplificó: “El país centralista piensa que estamos en una cuarentena que no permite producir, pero no es así, ya que el aislamiento -con pocas excepciones- solo queda suscripto a la región del AMBA, al Chaco y en menor medida a Córdoba”.

Alberto F. continuó en referencia al futuro económico del país al aseverar: “Tengo la esperanza de que cuando todo esto pase, la economía se recupere rápidamente”. El Presidente repasó las medidas de ayuda financiera que brindó el Estado por la pandemia al sector privado para “evitar que la economía se derrumbe como pasó en otros lados, donde se perdieron muchos empleos”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de reinstalar la coparticipación del Fondo Sojero, respondió: “Hay que revisar todo porque no está funcionando bien”. En referencia al impuesto a las Ganancias que pagan los asalariados, manifestó: “Cuando veo lo que aportan de Ganancias los que viven de un sueldo, digo que está mal y hay que hacer todas estas correcciones”.

Al finalizar la conferencia, citó al Martín Fierro y sostuvo que “a todos nos irrita la cuarentena, pero es por el bien de todos y no por el mal de alguno”. Por la parte, Alberto F. viajó a Misiones, donde fue recibido por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y ofreció una segunda conferencia de prensa, que no fue transmitida a Buenos Aires.

En Posadas, donde pasó la noche para regresar este viernes a Buenos Aires, el Presidente tenía previsto visitar un hospital de la capital provincial, pero la actividad debió ser suspendida porque se reportaron dos casos de coronavirus y se activaron los protocolos de aislamiento.