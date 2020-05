Vidal planteó “salir a buscar votos” y el peronismo la cruzó

La ex gobernadora Vidal, en la comunicación por zoom que mantuvo con dirigentes de Chubut / Twitter

La difusión de un video en el que aparece la ex gobernadora María Eugenia Vidal pidiendo a dirigentes de Juntos por el Cambio que salgan a la calle a “buscar votos” de cara a las elecciones del año que viene, generó ayer fuertes críticas de un sector del gobierno de Axel Kicillof y cruces con legisladores del vidalismo.

El video de la polémica trascendió en las últimas horas y corresponde a una teleconferencia que Vidal mantuvo con unos 300 referentes de su espacio político de la provincia de Chubut, una de las actividades que viene manteniendo la ex gobernadora mientras sigue sin hacer declaraciones ni apariciones públicas. Según fuentes cercanas a Vidal, fue una charla política privada cuyo contenido no estaba previsto que se difunda.

En las imágenes de la reunión por la plataforma Zoom se ve a Vidal pidiendo a los dirigentes chubutenses que salgan “a buscar el voto”.

“La provincia de Buenos Aires es la demostración de que se puede. Si pudimos ahí, podemos en cualquier parte. Depende de nosotros; salgan a dar la pelea, a buscar primero a los que piensan parecido a nosotros, a los que tienen nuestros valores. Salgan a pelear y a buscar el voto, que es lo que necesitamos para el año que viene, construir algo distinto. El voto para que de verdad le cambie la vida a la gente”, dice Vidal en el video.

Luego, agregó que la idea es “construir algo distinto, no el voto para ocupar un cargo o un proyecto de poder, sino el voto de un proyecto que de verdad le pueda ayudar a la gente que la está pasando tan mal; así que mi abrazo a los chubutenses que están sufriendo en esa provincia y sepan que no están solos: Un beso enorme y gracias por este tiempo”.

Desde el gobierno bonaerense salieron a criticar duramente a Vidal, a quien acusaron de “hacer campaña en medio de la desgracia” que atraviesa la Provincia por la emergencia sanitaria y el aumento de casos de coronavirus. La vocera de las críticas fue la ministra de Gobierno bonaerense María Teresa García, quien usó su cuenta de Twitter para apuntarle.

“Señora Vidal, ¿no le parece una locura decirle a los intendentes de Juntos por el Cambio que la ayuden a juntar votos? ¿No le parece una locura hacer campaña política en medio de la desgracia que vivimos?”, disparó García en redes sociales, en un tweet en el que vinculó una nota periodística que da cuenta de la actividad política de la ex gobernadora.

“Los jefes municipales están trabajando para todos los habitantes de su distrito y usted les pide que busquen a los que piensan como ustedes?”, dijo además García, ministra del área política del gobierno bonaerense. “Reflexione, creo que le ganó la decepción de haber perdido la Provincia. Piense un poco, millones de bonaerenses hoy estamos preocupados. No hay lugar para campaña”, completó.

Las críticas de García tuvieron ayer réplicas desde el vidalismo. El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio y ex funcionario de Vidal Alex Campbell, salió a respaldar a la ex gobernadora y cuestionó a García por hacer una “chicana política” con “comentarios privados sacados de contexto”.

“Sacar de contexto comentarios privados para chicana política no suma”, dijo el ex subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, quien arrobó a Teresa García. “Mucho menos aprovechar una cadena nacional para hacer campaña como hizo Kicillof. Les toca gobernar y dar respuestas, no es hora de patotear!”, replicó el legislador en referencia a las críticas que el mandatario formuló a la gestión de Cambiemos el pasado sábado en la conferencia de prensa que compartió con el Presidente y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En otro tweet, Campbell aclaró que Vidal “no es candidata a nada” “No estamos en campaña y públicamente no hace declaraciones desde el 10 de diciembre. Los bonaerenses quieren respuestas, no chicanas sin sentido”, lanzó al dirigirse a la ministra de Kicillof.

No fue el único dirigente del PRO que salió a cruzar a la funcionaria provincial. El también diputado provincial Daniel Lipovetzky afirmó que “los primeros que no tienen que hacer campaña son los que tienen roles Ejecutivos. ¿No le pareció una locura que el ministro de Salud señale a la ciudad de Buenos Aires por la expansión del coronavirus o las críticas a Vidal cuando se anunció la extensión de la cuarentena? Es necesario tener coherencia y trabajar todos juntos”.

Vidal comenzó a ser cuestionada desde hace algunas semanas por distintos sectores del oficialismo, que ayer aprovechó la difusión del video para redoblar la ofensiva sobre la ex mandataria, que procura mantiene un silencio táctico luego de haber dejado el gobierno provincial.