El ex campeón de “Bake Off” destrozó a Minujín

Días atrás, Juan Minujín fue tendencia tras confesar que “la última vez que lloró” fue “por la eliminación de Ángelo”, un participante del reality “Bake Off” de Telefé. Esta confesión no le cayó en gracia al ex campeón de la primera edición, Gastón Salas, quien fulminó al actor: “Ahora se emociona y a nosotros nos ninguneó”. Lo que siguió fue un mal recuerdo: “cuando nosotros fuimos a los Martín Fierro con los delantales... que el tipo sabía que éramos del programa, se nos acercó riéndose de una manera soberbia y fea”.

Además, Salas reveló más detalles de ese encuentro: “’¿Che, me traés un vino?’, me dijo y yo le contesté mal, diciéndole ‘¿Me ves cara de mozo?’. Sin desprestigiar a los mozos”. Según el pastelero, los hizo pasar un momento de “horrible”: “Es decepcionante ver el trato de la gente que uno conoce en la televisión. Pero no quiero tener problemas con nadie, porque yo no soy así. La gente ya sabe quién es”.