Kicillof: “Cuánto antes tomemos una decisión, mejor”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo hoy que si continúa la tendencia de aumento de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana Bueno Aires (AMBA) "en unos días más tendremos que ir a mayores restricciones rápidamente para reducir drásticamente la movilidad" y afirmó que al respecto "hay acuerdo" entre Capital y Provincia.



"Quedamos en claro hoy en la reunión (en la Quinta de Olivos), lo que confirma lo hablado el viernes con (Horacio) Rodríguez Larreta en La Plata que si la tendencia sigue en crecimiento de casos vamos a tener que ir a mayores restricciones rápidamente", expresó el gobernador en declaraciones radiales.

Contó que en el encuentro que mantuvo con el jefe de Gobierno porteño y el presidente Alberto Fernández, "dejó en claro que cuanto antes tomemos una decisión mejor".



"Claramente las camas de terapia intensiva se van utilizando y nadie quiere que lleguemos a una saturación del sistema", advirtió.



Detalló que cuando asumió, "en el Gran Buenos Aires había 2.590 camas de terapia intensiva; hoy son 3.701; aumentamos sustancialmente pero no importa el número (de camas) si sigue creciendo (el contagio) se van agotando".



Explicó que la mesa técnica conformada con autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra evaluando "cantidad de camas, cantidad de contagios, rotación de camas, grado de circulación, etcétera".



"Tenemos 3.701 camas de terapia intensiva y al viernes teníamos 1.950 camas ocupadas", apuntó el gobernador.



Kicillof insistió que "hay que reducir drásticamente la movilidad" y reconoció que la apertura de otros rubros industriales "generó lo que vemos: que hay mayor movilidad y en algunos menos cuidados que al principio".



"Tenemos que retomar algo más estricto y vamos a evaluarlo rápidamente para llegar a una situación que se pueda ir comunicando anticipadamente e ir anticipando para que se preparen para esa etapa".



Recordó que el actual aislamiento social y obligatorio, con 5 fases según la cantidad de casos de Covid-19, "termina el 28 y la idea es tomar una decisión y poder anunciarla con antelación".



Kicillof remarcó que "hay acuerdo" con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para adoptar medidas más restrictivas ya que "la preocupación es igual" con respecto al aumento de casos y la capacidad de camas de terapia intensiva



"En el AMBA agregamos muchísimas camas de terapia intensiva pero hay un momento que no alcanza, de 2.590 pasamos a 3.701, con un esfuerzo adicional podemos extenderlo pero hay un momento que no alcanza", dijo.



Contó además que "todos los días" hay controles sanitarios en búsqueda activa de casos de coronavirus en varios municipios en simultáneo.



Precisó que "se controlaron 229.000 personas, se detectaron casi 4 mil sospechosos y 1.000 confirmados".



"Hay que evitar los contagios, generar menos circulación y menor movilidad, no hay otro remedio", insistió.