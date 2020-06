Leo Sbaraglia: “Me pareció maravilloso poder construir algo creativo en este contexto”

De repente sintió cómo su piso de madera y su balcón, cuando no su gatito Félix, se habían vuelto los temas de conversación preferidos para las entrevistas por videollamada y no pudo más que lamentarlo, sintiéndose extraño. La pandemia, que en el mundo arrasó con todo lo preestablecido, también había desdibujado un poco el rol de los actores que, acostumbrados a hablar y presentar sus proyectos profesionales, pasaron a abrir las puertas de su casa, desnudando su intimidad, mostrando superficialidades. Por eso, Leo Sbaraglia (49), uno de los actores más prolíficos de la escena nacional de los últimos años, celebra la llegada a su vida de “Amor en cuarentena”, una singular propuesta poética que le devolvió las rutinas laborales y que lo tiene sanando corazones por ahí.

-¿Cómo estás viviendo este momento?

-Todo es rarísimo. Estamos como viviendo en una película de ciencia ficción. Tengo la suerte de poder estar presentando muchas cosas, pero es todo tan extraño. Estamos viviendo hace mucho tiempo una situación que no sabemos bien cómo empezó y tampoco sabemos bien cuándo se termina, y parece que no va a terminar más. Entonces, por momentos se vuelve un poco desesperante.

-Más allá de lo adverso de este contexto, ¿te vino bien frenar un poco?

-Desde luego. Yo, de todas maneras, casualmente había planeado parar un poco dos o tres meses, porque venía de trabajar todo el verano, y el año pasado también había estado muy ocupado, y mi idea era frenar un poco. En ese sentido me vino como anillo al dedo.

-¿Pudiste reconectar con alguna faceta tuya olvidada?

-Sí. En muchos aspectos fue muy positivo porque fue como poder reencontrarme conmigo, poder estar mucho más con mi hija. Pude hacer un montón de cosas personales que fueron re importantes en ese sentido, muy valiosas. Pero estamos en un contexto donde es muy difícil poder pensar en un bienestar personal cuando el mundo pareciera que se cae a pedazos a tu alrededor.

-¿Qué es lo que más te duele?

-Es muy angustiante la situación, realmente. Gente que sabés que a pesar de la cuarentena tiene que salir a laburar porque no le alcanza la plata, porque no tiene y se muere de hambre. Es muy delicado el momento que estamos viviendo en un país tan debilitado a nivel económico como es Argentina.

-¿“Amor en cuarentena”, en este sentido, te ayudó a poner la cabeza en otro lugar?

-Fue, sin dudas, una de las cosas buenas que salieron de esta situación. Me pareció maravilloso poder construir algo creativo en medio de este contexto, algo que no resuelve de manera facilista el hecho de que no podamos trabajar sino que es una experiencia que aporta, que utiliza esta dificultad que estamos teniendo, que es la distancia, y la convierte en algo muy poderoso: esta posibilidad de reencuentro.

PERMITIRSE JUGAR

Con textos de Santiago Loza, y bajo la dirección de Guillermo Cacace, el actor presta su voz a un proyecto sonoro y visual diferente en “Amor en cuarentena” en la que un viejo amor se comunica en tiempos de encierro y, de alguna manera extraña, ofrece compañía.

Durante dos semanas, esa voz (que también puede ser la de Dolores Fonzi, Jorge Marrale, Cecilia Roth o Camila Sosa Villada, en tanto, es el “público” el que elige quién quiere que sea su ex al momento de comprar las entradas por Alternativa Teatral) le irá enviando mensajes de audios por WhatsApp, además de algunas fotos y canciones, con los que el receptor va reconstruyendo un vínculo amoroso imaginario.

“El espectador de teatro es ávido de estar con su imaginación presente y esto tiene mucho de eso, de ese simulacro, de esa ficción compartida”, admite Sbaraglia, entusiasmado por las posibilidades de esta propuesta en la que pareciera que “un personaje de una obra de teatro baja del escenario y se pone a hablar con vos”.

Los receptores deberán hacer una serie de procedimientos a la hora de darse de alta en este “juego”: seleccionar el número de teléfono en el que recibirán los contenidos (propio o ajeno, en caso de regalarle la experiencia a alguien), agendar al contacto (¿Leo? ¿amor? ¿ex amor?), esperar el mensaje todos los días, encontrar un momento y lugar ideal para escucharlos y darle rienda suelta a la imaginación.

“Así como el espectador en el teatro estaba rodeado por 50, 100 ó 200 personas, acá está solo. Son experiencias de mucha intimidad, como si algo ocurriese realmente de manera muy personal e individualizada. Y esto es precioso porque te moviliza muchas cosas muy profundas y personales”, admite Leo sobre la poética propuesta de Santiago Loza donde lo coloquial no tiene cabida.

“Había que encontrar algo de verdad, de esa organicidad en el habla porque, además, la voz es muy transparente, en la voz se nota todo. No podés disimular nada. Era muy importante encontrar ese equilibrio porque, por otro lado, hay cosas que son como poesías prácticamente: entonces había que caminar por esa cuerda floja entre algo que suene a verdad, que no sea cargoso y que al mismo tiempo te puedas imaginar que alguien te lo esté diciendo a vos. Está todo el tiempo en un filo muy interesante. Por eso es ficción, poético, metafórico, por eso no es chabacano, por eso la gente también imagina cosas”.

Parte de lo recaudado con “Amor en cuarentena” (las experiencias comienzan los miércoles y sábados y se extienden durante 14 días desde la fecha de inicio elegida) es donado a la Casa del Teatro, un fin solidario que motivó a Sbaraglia a la hora de sumarse a este proyecto.

“Me parecía una manera importante de colaborar”, reconoce Leo, consciente de la “vulnerable situación” que atraviesa tanto la entidad como la obra social de los actores, “en momentos donde nuestras asociaciones no están prácticamente recibiendo ningún ingreso porque no hay aportes”. Sin embargo, en medio de este oscuro panorama, celebra la existencia de SAGAI porque “está haciendo una gestión maravillosa, no sólo como gestores sino como defensores de lo que son nuestros ingresos como intérpretes, no sólo en Argentina sino en varios países”.

En este parate inédito, muchos actores viven gracias a los aportes que llegan gracias a las reposiciones de ficciones del pasado que, pocas a disposición, se han convertido en el mayor reclamo de los artistas nacionales durante estos locos días de cuarentena.

Cuenta Leo que en España, donde ha pasado la mitad de su vida durante los últimos treinta años, empresas como Netflix, por ejemplo, “ya tienen que empezar a pagar a los actores”, algo que lo lleva a pensar que de este lado del charco no deberíamos estar lejos de esa realidad. Ojalá.

UN EXILIADO CUBANO PARA NETFLIX

En el catálogo de la N roja, por caso, Sbaraglia aparece en varios títulos aunque el más flamante es la súper producción internacional “La Red Avispa”, con guión y dirección del francés Olivier Assayas.

La película, que incluye las actuaciones de Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Ana de Armas y Wagner Moura, además de Sbaraglia, está basada en la historia real de “Los Cinco”, aquellos agentes de inteligencia cubanos arrestados en Florida en septiembre de 1998 y condenados por espionaje y otras actividades ilegales.

Para Leo, “lo más positivo de esta película es que podamos estar hablando de ella, que podamos estar hablando de Cuba, que podamos seguir pensando y analizando sobre la situación cubana, sobre el tema del bloqueo, sobre no saber y sobre no reconocer lo que es un sistema ideal”.

A su criterio, “estos son los valores importantes” del filme que lo tuvo en la isla por primera vez en su vida: dar visibilidad a situaciones desconocidas para muchas personas como, por ejemplo, “todo lo que ha hecho Estados Unidos sobre Cuba, en el sentido del trabajo de inteligencia y la gran cantidad de ataques que ha tenido sobre la isla”.

Sbaraglia considera que para entender a Cuba es necesario “entender el bloqueo”, en tanto “eso produce un desguace”. “Hablando con la gente te das cuenta de que el cubano no tiene un problema con el ciudadano estadounidense, tiene un problema con el gobierno estadounidense”.

En “La Red Avispa”, una coproducción entre Francia, España, Bélgica y Brasil, el argentino es José Basulto, un cubano exiliado en Miami, vinculado con con la CIA, y uno de los anticastristas que lideraba Jorge Mas Canosa, presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana.

Para lograr el acento, recibió ayuda de los cubanos Arturo Soto y Patricio Wood -en la casa de quien vivió tras finalizar el rodaje del filme, lo que le permitió conocer un poco de la “verdadera Cuba”, la que se esconde detrás de los resorts de lujo-, además de recibir asistencia de la Embajada Cubana y de Mariana Guerrero, “una foniatra, actriz y profesora de teatro que me ayudó muchísimo para colocar la voz”.

En Netflix, además, espera para el 24 de julio el estreno de “Ofrenda a la Tormenta”, la última entrega de la “Trilogía del Baztán”. La cinta iba a estrenarse en gran pantalla en marzo, pero el cierre de los cines por la crisis del coronavirus obligó a suspender el acontecimiento, y las productoras Nostromo Pictures y Atresmedia acordaron saltear las salas y estrenarla en la plataforma on demand.

La versión cinematográfica del tercer y último libro de la exitosa serie de Dolores Redondo está dirigida por Fernando González Molina al igual que las dos películas anteriores, “El guardián invisible” y “Legado en los huesos”. Marta Etura vuelve a encarnar a la inspectora Amaia Salazar en el papel principal y, entre los secundarios, acompañan a Leo estrellas como Carlos Librado Nene, Imanol Arias, Francesc Orella, Susi Sánchez, Álvaro Cervantes, Elvira Mínguez, Itziar Aizpuru y Pedro Casablanc, entre otros.

GUILLERMO COPPOLA PARA AMAZON

Aunque se había anunciado que este año se estrenaría la primera temporada, el actor admite que “sabemos menos que ustedes” sobre “Maradona: sueño bendito”, la biopic del Diez que produjo Amazon, en formato serie, y en la que se pone en la piel de Guillermo Coppola.

“Me parece un personaje fascinante, muy poderoso en el sentido de que para poder estar al lado de Maradona tenías que tener con qué, tenías que ponerte a tiro de ese superhombre que era Diego”, admite Sbaraglia y reconoce que Coppola, en su aspecto, “es un persona que despliega un gran magnetismo, es un personaje muy tridimensional, carismático, encantador” que le aporta muchísimo a la historia, aunque en la primera parte no tenga demasiada participación.

A pesar de las polémicas a su alrededor, con Claudia Villafañe como la principal detractora de la producción, Sbaraglia confiesa que pudo conocer al ex representante del actual DT de Gimnasia y “se prestó muchísimo” a resolver sus inquietudes.

“A pesar de que no lo llamaron desde la producción, yo sí hablé con él y fue muy predispuesto para ayudarme y colaborar conmigo. Me encantó hacer a Guillermo”, remarca Leo sobre esta criatura que, entrado en años, quizás en la segunda temporada, ya le dará vida su colega Jean Pierre Noel.

Aprovechando el diálogo con EL DIA para “mandarle un saludo a Diego”, al tanto del presente profesional del ex astro del fútbol, el actor confiesa que le gustaría, cuando todo se retome, regresar a La Plata con “El Territorio del poder”, el espectáculo más ligado a la música que a la actuación que trajo en 2015 y con el que, de la mano de conceptos prestados por el filósofo francés Michael Foucault, propone un recorrido poético por los mecanismos con los que el poder ha ido operando a la historia de la humanidad.