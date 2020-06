Denuncian que un concejal tucumano festejó su cumpleaños con asado y artistas de invitados

Una vecina de Monteros, Tucumán, denunció la fiesta que realizó el sábado el concejal Hernán “Tuco” Aldonate.

“Llegó el móvil policial, salí, yo les dije que no puede estar ese ser humano de fiesta, menos siendo funcionario. El policía me contestó ‘escrachalo, nosotros no podemos hacer nada’. Me morí muerta y los escraché”, relató la vecina que delató al edil por las redes.

“Parece que nadie se anima a llamar a la Policía, debe haber algún funcionario muy importante ahí, está actuando in grupo de folclore, al frente o en diagonal se encuentra el hospital de esta ciudad, la guardia mayor, y a dentro del hospital los que rogamos que nadie se contagie”. De esa forma, una vecina de Monteros denunciaba la fiesta que se llevó a cabo este sábado en el domicilio del concejal Hernán “Tuco” Aldonate.

El encuentro, realizado por su cumpleaños, tuvo artistas y grandes personalidades invitados, como es el caso del legislador Regino Amado, presidente subrogante de la Legislatura de Tucumán. ¿El menú? Un delicioso asado bajo el hermoso sol que ofreció la provincia este nuevo sábado de cuarentena flexibilizada.

EL DESCARGO DEL FUNCIONARIO

“Esto tiene tinte político", afirmó el concejal. "Festejé mi cumpleaños, pero sólo con mi esposa y mi hija. Ni siquiera vinieron mi mamá, ni el resto de mi familia. Pasaron a saludarme por mi casa unos cinco amigos en total, a lo largo del día, pero comieron una empanada y se fueron. Entre ellos, Regino. Pero se dijo que la reunión era para 100 personas, con escenario para un recital. ¡Ni siquiera hay lugar para algo así en mi casa!», señaló Aldonate, quien dijo estar "dolido" por la situación.

El concejal aclaró que efectivos de la Policía concurrieron a su vivienda, ante la circulación del mensaje señalado como fake-news. "Les dije que pasaran para hacer la constatación, porque realmente no había ningún evento. ¿Cómo haría algo así? Son publicaciones truchas, que involucran gente, como otros concejales, y nada que ver", añadió.