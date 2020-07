Viviana Canosa criticó duramente al Doctor Carlos Kambourian: "Se la pasa aterrando a la gente"

La conductora Viviana Canosa criticó duramente al Doctor Carlos Kamburian, quien suele aparecer en distintos programas de televisión analizando la pandemia del coronavirus, y lo acusó de "aterrar gente".

"Me pregunto cómo el doctor Carlos Kambourian, exdirector del Hospital Garrahan, (ese médico que se la pasa en la tele aterrando a la gente con la pandemia), siendo tan brillante para dar cátedra de coronavirus, siendo pediatra y no infectólogo...", fue el primer mensaje que lanzó Canosa en su cuenta personal de Twitter.

Pero no quedó ahí, y minutos más tarde lanzó: "No pudo ver cómo el pedófilo doctor Ricardo Russo abusaba de niños y niñas mientras él era la máxima autoridad en el hospital. #BastaDeMiedo, informen y no jodan a la gente que cada día la pasa peor. Informen con responsabilidad".

Ante estas acusasiones, Kamburian le respondió: "Estimada Viviana, quizás te falta información. Fui uno de los denunciantes. Los hechos sucedieron mientras yo no era autoridad. Año 2015. Saludos", y agregó: " Y no fui director. Digo exactamente lo mismo que vos. Basta de miedo".

El Doctor también decidió aclarar la situación en su cuenta personal y sin etiquetarla. "Ese día, junto a todos los profesionales del Garrahan nos horrorizamos e hicimos la denuncia pública y penal sobre los sucesos acontecidos desde el año 2015. Asumí como presidente del Garrahan en el 2017", comenzó indicando.

"Debiera informarse antes de atacar a todos los que denunciamos. No recuerdo acción benéfica hacia el hospital por parte de esta figura que hoy 'repentinamente' me ataca. Le cuento, señora, que se trata de un tema de salud pública, donde trabajo hace 17 años", agregó.

"Lamento que se haya olvidado de las notas que me hizo e inclusive se emocionó con mis relatos. Respecto de la pandemia y la autoridad para opinar, un pediatra, un hematólogo o un médico sin especialidad está autorizado para conocer y opinar del tema", continuó indicando, mientras que cerró con el siguiente mensaje: "Sobre el miedo, mi estimada, le sugiero que lo trabaje. No la veo tan influenciable como para entrar en pánico por escuchar la verdad. Porque veo que mira para el costado"

Finalmente, Kamburian decidió bloquear a Viviana Canosa en dicha red social. La conductora, al notar esto, publicó: "El Dr #MIEDO me bloqueo!".