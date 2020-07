Lo ciberestafaron, le sacaron su dinero y hasta le tomaron un crédito de 170 mil pesos

Este es el drama de un platense, situación que lamentablemente que se multiplicó en los últimos meses en la Argentina: lo ciberestafaron, entraron a su cuenta en el banco, retiraron todo su dinero y, para colmo, tomaron un préstamo de 170 mil pesos.

Tomás B es empleado del ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Tiene cuenta en el banco Provincia y en época de pandemia empezó a operar de manera virtual a través del home banking. "Por suerte antes de que suceda lo que pasó pude pagar el alquiler de mi departamento y los servicios básicos", le contó a EL DIA.

Todo comenzó el 1ro de julio. Luego de realizar esas operaciones tuvo problemas para poder ingresar desde la notebook de su casa. "Al día siguiente fui al cajero y saqué una nueva clave, pero tampoco pude entrar", recordó.

Al día siguiente repitió el mismo proceder y fue en el tercer intento cuando ingresó a su cuenta desde el cajero y notó que no tenía más dinero. "Me vaciaron la cuenta en una serie de retiros, me dejaron sin nada", contó entre apenado e indignado. Y remarcó ante la consulta que jamás le dio las claves ni sus datos a nadie.

Al instante realizó la denuncia al banco y bloqueó su tarjeta Visa. "Fue el 9 de julio", remarcó. Este no será un dato menor: hace dos días, mientras intentaba resolver el problema citado, descubrió que el 13 de julio -desde su cuenta- se había pedido, acreditado y retirado un crédito de 170 mil pesos. ¿Y ahora? ¿Cómo sucedió esto?

Emiliano Piscitelli es experto en ciberdelitos y le explicó a este medio que, lamentablemente, es una operación muy común en estos tiempos de pandemia y de utilización masiva de las redes virtuales para comprar y vender. "Por lo que relata esta persona, en esta caso le hicieron una estafa previa, seguramente un phishing (término que viene de la pesca, en este caso de datos), porque no sólo que entraron a su cuenta sino que hasta giraron dinero".

"El término hackear se utiliza cuando accedés a un lugar aprovechando una vulnerabilidad tecnológica, lo que le sucedió a esta persona es otra cosa, es más una estafa", explicó para poner blanco sobre negro. Pero reconoció que hay un delito y la víctima es claramente el titular de la cuenta.

Piscitelli alertó que estos delitos se están repitiendo y que muchos de ellos tienen al banco Provincia como figura principal. Se repitieron los casos de phishing: llegan correos falsos de un empresario que quiere donar dinero y solicitan datos personales. "También pueden ingresar por la IFE, a través de campañas falsas que YPF regala litros de nafta o solicitud de trabajo", añadió entre las trampas principales que reemplazan identidad.

Para evitar que nuevas personas caigan en la misma trampa, este experto subió a sus redes lo que llama el Método P.I.C.O.: Pretexto (se contactan para solicitar datos nuestros), Impostor (A título de empresa u organismo reconocido), Contexto (se aprovechan de una situación específica) y Oportunidad (ofrecen una "única" e "increíble" en el corto plazo).

"Generalmente estas estafas comienzan con un phishing. La semana hubo una "campaña" por Facebook. Se hacían pasar por el banco Provincia, decían tener problemas con el home banking y por eso había hecho un convenio con Visa Home para que sus usuarios siguieran operando. Te hacía entrar a la página, falsa, donde la gente ponía sus datos. Se robaron mucha información de esa manera", relató Piscitelli.

¿Se puede, además de robar el dinero, transferirlo a otra cuenta sin dejar rastros? Lo explica el experto: "Los que lo hacen bien utilizan cuentas mulas, es decir utilizan a un tercero para que reciba y luego transfiera la plata. Reciben el dinero y entregan un porcentaje. Son personas que actúan como cómplices pero no siempre saben la verdad. Y es muy difícil investigarlos, porque no siempre quien recibe el dinero se lo entrega al estafador, hay una larga cadena".

"En Córdoba el mes pasado desbarataron dos call center truchos que funcionaban desde una cárcel. Tardaron meses en encontrarlos", graficó en el final para explicar la dificultad de una problemática que cada vez afecta a más personas, muchos de ellos platenses, como por ejemplo este empleado del ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.