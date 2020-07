Un año de reclamos por una filtración en Boulevard 81 y 29: nunca la repararon

No pasa un día sin que las implacables pérdidas de agua, que se multiplican por todos los barrios, disparen reclamos. Ahora en Boulevard 81 y 29, una pérdida de agua que se originó hace más de un año, no para de causar complicaciones a frentistas y peatones, por lo que reclamaron la urgente reparación de la avería. “Desde abril a esta parte ya hice cinco llamados a ABSA y no tuvimos soluciones”, enfatizó una damnificada.