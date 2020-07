“Esto no terminó”, advirtió Ginés González García

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, defendió ayer las medidas de prevención tomadas por el Gobierno para mitigar la pandemia de coronavirus y dijo que las discusiones sobre la utilidad de la cuarentena no deben ser tomadas como si se tratara de un partido de fútbol.

“Esto no es un Boca-River, esto es una cuestión de la salud de los argentinos” dijo el ministro.

“No olvidemos que la pandemia no pasó y que hoy lo más importante es la prevención”, aseveró, y expresó que “estamos en un momento difícil, lo hemos transcurrido con gran éxito pero esto no terminó, estamos dentro de la tormenta”.

Ginés inauguró ayer en Santiago del Estero junto al gobernador Gerardo Zamora el centro de salud “Mama Antula”, que recibirá solo pacientes con coronavirus, recorrió el Centro de sangre de la provincia y firmó diferentes convenios, uno de ellos para la construcción de Centro de Almacenamiento Masivo de Vacunas, que contempla una inversión de 90 millones de pesos.

Añadió que “claramente la prevención es lo que mejor funciona, más allá de que nosotros cuidemos el sistema de salud, como hizo Santiago del Estero, y hoy tengamos el 41% más de camas en cuidados intensivos en todos el país”.

El funcionario nacional dijo que “si uno no maneja las cosas con prevención no hay sistema de salud que pueda procesar, y eso me parece terrible”, tras lo cual remarcó que “las medidas dependen mucho de nosotros, de que cumplamos con las normas”.

González García destacó el trabajo de los laboratorios argentinos que avanzan en un estudio para la generación de anticuerpos que podrían representar una gran solución en el tratamiento del coronavirus.

Luego del corte simbólico de la cinta, descubrimiento de la placa recordatoria, Zamora junto a Ginés González García y demás funcionarios nacionales y provinciales recorrieron las instalaciones, que cuenta con 20 camas con sus respiradores, 10 consultorios, sector de odontología y farmacia, sala de enfermería, de Rayos X, shock room, sala de parto, sector de internación, sala de aislados con cuatro camas, entre otros; y también tiene una ambulancia de última generación.

“No me gusta comparar, pero una de las provincias con mejores resultados (en esta pandemia) es Santiago del Estero”.

Finalmente sobre la posibilidad de que vuelva el fútbol, Ginés dijo que esta semana, “jueves o viernes, nos juntamos con las autoridades de la AFA. Estamos conversando y posiblemente empecemos a pensar en los entrenamientos”, explicó.