Una carrera de karting, eje de otra polémica por violación de la cuarentena en el interior

El interior bonaerense no deja de ser noticia por violaciones de la cuarentena que derivaron en nuevos focos de coronavirus en muchos distritos que estaban en fase cinco.

Ahora, la controversia se instaló en una pequeña ciudad del sudoeste del territorio bonaerense, donde una carrera de karting en una pista privada a la que asistió un grupo muy numeroso de espectadores que sobrepasó lo permitido y generó una fuerte controversia entre las autoridades policiales y políticas locales.

El episodio, que se suma a una larga lista de hechos similares en distritos rurales bonaerenses, ocurrió en Tres Lomas, de apenas 10 mil habitantes. Allí, se realizó el fin de semana el evento deportivo en una casa quinta privada en la que, según testigos, hubo unos 40 vehículos en la carrera y más de cien personas.

Tres Lomas es uno de los municipios que está en fase 5, una instancia en la que se permiten actividades sociales y deportivas pero con un máximo de 10 personas. La carrera de karting privada superó largamente ese número y, además, no contaban con habilitación del Comité de Emergencia local.

En ese marco, ante los intensos movimientos de autos que ingresaban al predio, vecinos hicieron la denuncia y la policía acudió al lugar e intimó a los asistentes a retirarse.

Según informaron medios locales, el comisario del pueblo Matías Royg, se quejó ante lo que entiende es un "vacío legal" por tratarse de un eventos en una propiedad privada. “Es muy amplio el tema, hay muchos grises, hay veces que se puede hacer hasta determinado punto y otras veces no, porque estaríamos entrando en la ilegalidad, yo no voy a hacer algo que esté rozando lo ilegal porque no estaba contemplado específicamente”, dijo.

Las declaraciones del jefe policial generaron una inmediata reacción del intendente local, Norberto Alvarez. "Es mentira que no hay legislación", disparó.

El encuentro prohibido, según se supo, no generó hasta ahora contagios, como sí ocurrió en otros pueblos cercanos, como en Hipólito Yrigoyen, donde una previa de adolescentes en una casa particular de una familia cuyos integrantes eran positivos y no lo sabían generó un brote de contagios en ese pueblo. "Veníamos bien y se nos ha complicado por culpa de una familia de irresponsables", dijo el jefe comunal de ese distrito,. Ignacio Pugnaloni.