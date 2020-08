Sanz se acerca a Vidal y se mete en la interna radical de la Provincia

El radical Ernesto Sanz, que decidió dejar la función pública después de ser uno de los impulsores de Cambiemos, la alianza que llevó a la Presidencia a Mauricio Macri y a la Gobernación bonaerense a María Eugenia Vidal, vuelve a meterse de a poco en la arena política tanto la nacional como la de Provincia. Es a través de la nueva modalidad de comunicación con afiliados o simpatizantes de un partido: charlas por Zoom.

Desde su casa sanjuanina aclara que nunca se alejó de la política ni del radicalismo y que sólo lo hizo del ejercicio de un cargo público por un tema familiar: “No estaría hablando ahora con ustedes si no lo hacía”, aseguró en una de esas charlas. Y luego de esa aclaración dejó una chicana para el ex presidente Mauricio Macri, quien lo quería en su gabinete: “De la que me salvé viendo lo que hizo Macri con la Justicia”, disparó.

Ya más de lleno en la interna de Juntos por del Cambio, que busca acomodarse tras las derrotas ante el Frente de Todos, y la de su propio partido sobre todo en la Provincia que se encamina a una puja en las urnas en octubre, el ex senador nacional se muestra cerca de la exgobernadora María Eugenia Vidal, para delinear una estrategia que fortalezca a la UCR bonaerense detrás de Maximiliano Abad, sino también para Juntos por el Cambio en las próximas elecciones de medio término en 2021, y con la idea de recuperar a dirigentes como Emilio Monzó, el extitular de Diputados, quien terminó muy alejado del macrismo.

Sanz, en este sentido, contó que tuvo recientemente una larga charla con Vidal sobre estos temas internos. Por un lado, dijo que la exgobernadora colaborará para que Abad se convierta en el próximo jefe radical de la Provincia, y por otro, afirmó que coincidieron en recuperar en esa fuerza a Monzó y que los dos iban a hablar con él para sumarlo.

Y en medio de la interna radical, Sanz estuvo durísimo con al embajador designado en España, Ricardo Alfonsín: “Da bronca que se suba al altar de la Patria y empiece a tirar para todos lados, porque ese señor gobernó el radicalismo de la provincia de Buenos Aires durante 10 años ininterrumpidamente y cuando se fue de la presidencia del Comité, teníamos nada más que 9 concejales en toda la p... provincia de Buenos Aires”, según declaraciones suyas recabadas por un matutino porteño.

“Hoy tenemos un radicalismo bonaerense en el buen camino con la conducción de Daniel Salvador, de Cambiemos, con numerosos intendente, legisladores provinciales, concejales, consejeros escolares”, agregó.

Sanz, que también critica muy duro al gobierno de Alberto Fernández y, en sí, al kirchnerismo, opina que “hay una nueva forma de populismo que descree de los partidos y el sistema político y con un concepto nuevo: la intermediación de todo se hace a través de las organizaciones sociales. “Así aparecen los Grabois, los Emilio Pérsico, y todas estas organizaciones y que el gobierno de Macri fue gran culpable y responsable de fomentarlos con fondos públicos”.