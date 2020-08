Sueños de “niños” que se cumplieron rápido

Cuántos niños comenzaron jugando a la pelota soñando ser jugadores de verdad. Y con el correr del tiempo sentir que ese sueño era posible. La vida y el fútbol a muchos les regaló ese día soñado, el que todo pibe desea. Salir a la cancha y jugar con la camiseta del equipo que es hincha, con los familiares y amigos en la tribuna. Soñar con “la” atajada o “el” gol o simplemente recuperar una pelota barriendo en el piso y que la cancha explote de aplausos. Sueños de niños. De pibes, que en algunos casos llegaron mucho más rápido de lo que esperaban.

Obviamente hay casos excepcionales. Diego Maradona y su debut con solo 15 años en la Primera de Argentinos Juniors. El Kun Agüero con la misma edad en Independiente. Luis Islas también con 15 años en el viejo Torneo de la “B” en el arco de Chacarita. Y ya con 16 años, Javier Saviola y Pablo Aimar en River. Eran de esos jugadores diferentes y lo demostrarían internacionalmente a nivel clubes y Selección Nacional, pero no dejaban de tener 15 ó 16 años, y en el fondo ser chicos.

En nuestra ciudad han existido casos también de futbolistas que supieron debutar en Primera siendo muy chicos. La posibilidad de poder debutar en el primer equipo siendo muy chicos, lo que a algunos les llevaría 5 años ó más, y hasta a veces nunca llega, siendo adolescentes disfrutaron de ese partido que jamás olvidarán. Pero donde la responsabilidad profesional, no pudo tapar la cara aún de “nene” que mostraban.

PIBES LOBOS

Ayer se cumplieron 10 años, que Lisandro Magallán debutó en la Primera de Gimnasia. Fue el domingo 15 de agosto de 2010, con solo 16 años, el pibe de Tolosa cumplía un sueño antes de lo previsto. “En ese momento yo me había cambiado de Escuela por los horarios de entrenamiento. Pasé a entrenar por la mañana e iba a la Escuela a la tarde. Todo era nuevo, compañeros nuevos. Y a mitad de ese año me toca debutar en Primera. Fue algo muy lindo, era el sueño que siempre tuve y se dio de una manera muy rápida que no lo esperaba. Hice mi primera pretemporada en junio y en el arranque del torneo ya estaba debutando. Subí a Primera y tuve enseguida ese debut tan ansiado y soñado”.

Lautaro Chávez debutó el 9 de marzo de 2018 con 17 años, ante Banfield en el Bosque, y a pesar que se venía hablando mucho de sus condiciones, el pibe lo vivió tranquilo. “La verdad que no pensaba ni soñaba debutar tan rápido. Yo me imaginaba otras cosas a los 17 años, con otros proyectos, pero se me dio muy rápido y estoy muy agradecido por eso. Y muy orgulloso de mi mismo de haber afrontado ese momento”, dice el correntino.

El 25 de febrero de este año por Copa Argentina en la cancha de Quilmes ante Sportivo Barracas, Ivo Mammini con 16 años debutó en el Lobo, algo que no imaginaba semanas anteriores. “Siempre traté de seguir siendo igual aunque tuviera que tomar otro tipo de responsabilidades. Nunca dejé de juntarme con mis amigos de siempre a tomar unos mates, compartir momentos, reírnos de cosas de chicos. Traté de seguir siendo el mismo pero de repente supe la responsabilidad que tenía de ser jugador de fútbol”.

Los amigos de siempre seguían su ritmo, de jugar algún “picado”, pero el profesionalismo ya había golpeado la puerta. Lisandro dice: “Mis amigos hinchas de Gimnasia al verme debutar en Primera se pusieron muy contentos, y en el grupo de amigos el fútbol pasó a tener otra dimensión, porque empezaron a conocer situaciones por las que pasan los futbolistas. Yo seguía siendo uno más, pero creo que estaban más contentos que yo cuando me tocó debutar”.

Lautaro afirma sobre sus amistades, “siempre me sentí uno más en mi grupo de amigos, en el barrio, en la Escuela, jugando en el potrero. Cuando ya había debutado en Primera no cambié, y mis amigos me mandaban fotos jugando al fútbol en el potrero en Corrientes. Nos seguimos comunicando y eso me daba mucha fuerza estando lejos”.

Ivo por su lado no deja su Tolosa natal y cuenta, “desde siempre y siendo chicos con los amigos del barrio nos juntábamos en una plaza a la vuelta de mi casa a jugar a la pelota dos o tres horas. Eso lo hacía con los del anterior Colegio, pero con el tiempo eso cambió y me dediqué a entrenar más en Gimnasia a la mañana y ellos se juntaban a la tarde a jugar. Ahí ya no podía estar porque sentía que no me podía arriesgar”.

Con el debut en Primera llegan las notas, salir en televisión y demás, que siendo tan jóvenes no es fácil manejar. Sobre esto Magallán dice, “la verdad que no son cosas que le suelen pasar a un chico de 16 años. Me acuerdo que una vez por una nota me fueron a sacar una foto a la Escuela y estaban todos como locos (sonríe). Yo siempre traté de tomar todo con calma. Para eso creo que fue importante mi familia y mis amigos, que cuando jugaba en Primera me siguieron tratando de la misma manera que cuando estaba en inferiores, eso me sirvió para saber que ser jugador profesional no me hace ni más ni menos que nadie”.

Chávez a su turno cuenta, “en ese aspecto siempre traté de manejarme con calma, es lo que me enseñaron mis compañeros, los cuerpos técnicos, mi representante, mi familia... Todos me ayudaron mucho. Siempre lo tomé bien y no me cambió la vida porque yo solo quería jugar al fútbol”.

Mammini sobre la relación con los medios dice, “sinceramente traté de cambiar en eso. Me hizo abrir más la cabeza tener por ahí que dar una nota, pensar de otra forma, tomar otras decisiones, ser más responsable, más serio si se quiere. Siento que el hecho de que me hicieran notas o empezar a salir en medios me hizo madurar”.

En el momento de su debut eran adolescentes, y en consecuencia tenían una vida social que buscaron que no cambiara por empezar a ser conocidos. Magallán señala, “yo vivía en mi casa con mis padres, en ese momento tenía a mi papá que falleció hace un par de años y somos cuatros hermanos. Iba a la escuela. Tenía a los amigos de siempre, ´La Cuadrilla´, que son hermanos también que uno elige. Soy un agradecido a Dios por todo eso, por la familia que tengo y los amigos de siempre porque son los primeros en decirme algo y ayudarme cuando cometo errores en mi vida”.

Sin dudas le costó a Lautaro venirse de su pueblo, Lavalle, en Corrientes, y dejar a su gente del barrio. “Soy muy familiero. Y todo cambió cuando vine tan chico a Gimnasia donde estuve lejos de mi familia, primos, amigos, y la verdad que se me complicó porque extrañaba mucho. Lo único que quería es que llegara el fin de semana para jugar y despejarme. Y cuando llegué a Primera me hablaban los chicos más grandes, me apoyaron mucho ellos como mi representante también en esos momentos difíciles”.

Ivo muestra seriedad en sus palabras y cuenta sobre su vida, “traté siempre ser perfil bajo, ayudar lo más que podía en mi casa, juntarme con mis amigos para charlar, compartir un asado, pero el fútbol en algún punto me cambió a medida que fui creciendo. Me tuve que cambiar de colegio cuando empecé a entrenar de mañana, entonces empecé a estudiar de noche. Hoy para mí lo importante es que puedo terminar los estudios a pesar de ser futbolista”.

TRES LEONES

El 2 de marzo de 1986, por diferentes circunstancias, Pablo Vercellone salió a jugar en la Bombonera ante Boca. Con 17 años debutaba en el arco de Estudiantes de manera inesperada ante las ausencias de Islas y Bertero. “En ese momento me parecía un sueño. Recién al otro día del partido tomé conciencia de lo que había vivido y que muy pocos pueden contar algo así. Debutar en Primera nada menos que en la cancha de Boca, con la Bombonera llena y en el arco de enfrente estaba Gatti”, recuerda.

Darío Sarmiento no olvidará jamás el sábado 5 de octubre de 2019, por que con solo 16 años debutaba en Primera ante Huracán en el Estadio “Ciudad de La Plata”. El pibe de Florencio Varela apareció de repente pero con una historia detrás. “A los 13 años viví en la pensión, me fui de mi barrio porque no era muy seguro. Y vivir en la pensión me sirvió bastante, poder pensar mejor las cosas, y ahí me ayudaron mucho las cocineras. Para mi cambió todo, a partir de ahí fue una vida totalmente distinta a la que llevaba en mi casa. Y empecé a tomar otras responsabilidades que antes no tenía”. Precisamente los medios gráficos esa tarde los juntaron para una foto en el campo de juego, eran el arquero más joven y el más grande en edad del fútbol argentino.

El lunes 9 de diciembre de 2019 fue el turno de David Ayala, que con 17 años debutó ante Argentinos Juniors en La Paternal. “No lo esperaba, pero siento que sigo siendo el mismo, era un pibe de barrio y todavía la tengo esa vida. La verdad es que todo sigue siendo de la misma manera”.

Darío cuenta que desde muy chiquito empezó a ir detrás de la pelota, “a los 4 años jugaba en un club de barrio, en Bosques Centro, y lo hice hasta que empecé en Novena y no pude ir más porque no me daba el tiempo. Dejé una buena relación, me felicitaron desde el club cuando debuté en Primera, y también de otros clubes, todos equipos de baby. Uno se siente bien porque dejó un buen recuerdo, me felicitaron y me entregaron plaquetas”.

De familia muy futbolera (su hermano Andrés también integra el plantel) , en Berazategui el espíritu del potrero sigue intacto en el barrio Kennedy Norte, y Ayala afirma, “cuando debuté todos mis amigos me mandaron su apoyo. Seguramente habrá sido algo muy especial para todos el ver que de jugar en el barrio con ellos de repente estaba debutando en Primera a esa edad, realmente fue inesperado”.

Pablo, oriundo del barrio de Villa Albino, de Ensenada dice, “uno soñaba con debutar en Primera, pero esa situación fue totalmente inesperada. Tenía 17 años y era consciente que se me había dado por un hecho accidental. Concentré en el Country, se rumoreaba que Luis (Islas) estaba lesionado pero no pensaba que iba a jugar yo”. En La Boca, al final fue al banco otro pibe del club, Sergio García.

Sarmiento no se esconde y sabe que el tema de los medios no es lo suyo por su timidez. “La verdad eso de salir en los diarios o que me hagan notas todavía me sigue costando. Soy tímido y por ahí me cuesta hablar con gente que no conozco. Trato de llevarlo de la mejor manera posible, pero me sigue costando bastante”, dice sonriendo.

Ayala expresa, “fue una alegría muy grande lo que viví ese día y lo expresé. Por todo el esfuerzo desde chico y ver que las cosas estaban saliendo bien, fue una gran felicidad. Pero después no cambió mucho... a veces por ahí es un poco distinto por el reconocimiento de la gente, que por otro lado es muy lindo”.

A la hora de hablar de su vida, Darío cuenta: “Tengo a mis padres y una hermana. Antes que yo me fuera a la pensión mis padres se separaron. Después estando ya en la pensión y gracias a mi representante, mi mamá se vino a vivir a la Ciudad y al estar más cerca la puedo ver más seguido”.

El menor de los Ayala afirma, “mi vida siempre fue muy tranquila. Llegaba de entrenar y trataba de descansar bien. La escuela ya la terminé, así que tengo toda la tarde libre. En mi familia somos 10, somos un montón, y siempre cuento con el gran apoyo de todos. Y ahora a mis amigos no los puedo ver mucho, a veces nos juntamos a comer algo o jugar a la play, pero obviamente siempre están presentes”.