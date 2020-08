Alerta en Barcelona: Messi quiere irse y podría ejecutar su cláusula de salida

En el Barcelona se siguen sumando las noticias explosivas y al movido panorama de los últimos días, y hoy se sumó un nuevo capítulo de discordia.

Según se supo, Lio Messi le comunicó al club catalán que quiere abandonar el equipo y a priori, ejecutaría la cláusula 700 millones de euros que le permite rescindir unilateralmente su contrato al final de cada temporada.

Incluso, el periodista español Alfredo Martínez aseguró que La Pulga ya no acudirá a las pruebas este fin de semana ni a los entrenamientos y que la decisión es definitiva

Así, en la primera semana después de la debacle no hubo ningún adiós de un jugador ni ningún fichaje, más allá de los anunciados antes de la eliminación de la Liga de Campeones. Tan solo la filtración de que Leo Messi se veía "más fuera que dentro ahora mismo" después de la reunión con Koeman zarandeó el 'status quo' del club. Y finalmente el 10 ya tomó una decisión.

Aún con la noticia fresca, ya comenzaron a sonar los posibles destinos de Messi y por decantación surgió el Manchester City. Allí dirige su ex entrenador Pep Guardiola, con quien mantiene una gran relación, y además también juega su amigo Sergio "Kun" Agüero, quien lo espera de brazos abiertos.

¿SE QUEDARÁ SUÁREZ?

En este marco, la Pulga se diferenciaría de su amigo Luis Suárez, quien según se informó en un programa de TV . habría resuelto rebelarse al DT Koeman y buscaría seguir en el club.

Los periodistas que se encargaron del tema afirmaron que el abogado del delantero uruguayo ya le hizo saber a los dirigentes que "peleará por un lugar" y habría una razón económica detrás de la postura del goleador.

Según el programa El Chiringuito, Luis Suárez se aferrará a lo firmado para cumplir el año de contrato que le queda (con opción por uno más) con el conjunto culé. Este nuevo problema en la institución radica en que el delantero uruguayo no resignará los 17 millones de euros netos que le corresponden percibir por la temporada pendiente.

"Si ahora me tengo que jugar mi dinero, digo que Luis Suárez no se va del Barcelona. Más que nada porque Luis Suárez y su abogado, que han estado hoy bastante tiempo hablando con el Barça, ya le han dicho que no se van. Luis tiene más de un año de contrato y yo no lo sabía. Te juro, me acabo de enterar ahora", afirmó uno de los panelistas del programa español.