Río Negro: naufragó el acuerdo y no habrá alianza

La alianza que venían explorando en Río Negro el PRO y La Libertad Avanza estalló por los aires y no irán juntos. El traumático desenlace es celebrado por el gobernador Alberto Weretilneck que se librará de una oposición unida.

El quiebre en ese distrito se produjo a raíz de que Santiago Viola, apoderado legal de LLA, les confirmó a las autoridades locales de PRO que Lorena Villaverde encabezará la boleta de senadores nacionales. A su vez, les avisó que los amarillos sólo tendrían el segundo puesto de la lista de diputados nacionales y que deberían buscar a una candidata. Liderados por el legislador provincial Juan Martín, un hombre cercano a Patricia Bullrich, pero que mantiene un diálogo fluido con Macri, los dirigentes de Pro consideraron inaceptable la propuesta. Por un lado, porque los libertarios les habían prometido un lugar “entrable” para un varón. El postulante iba a ser Martín. Además, objetan la figura de Villaverde.