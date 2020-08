Todo lo que hay que saber sobre la vuelta al ruedo de algunos deportes

Existe mucha expectativa entre aquellos que practican distintos deportes en nuestra ciudad, que todavía no fueron habilitados como sí ocurrió con las especialidades individuales amateurs desde el pasado lunes. Es cierto que hay movidas a nivel local con reuniones y presentación de protocolos sanitarios, pero todo dependerá lo que determine para la próxima fase del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) las autoridades del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, a pesar de la gran ansiedad que existe, no hay que crear falsas expectativas, porque el número de infectados de Coronavirus más allá de disminuir o al menos amesetarse en AMBA, la cantidad de contagiados sigue siendo “alta”. A pesar de estas circunstancias, el intendente de La Plata Julio Garro hará un nuevo pedido por otros deportes cuando mantenga la próxima reunión vía plataforma de Zoom con el gobernador Axel Kicillof.

Como adelantara este diario en la edición del último martes, los clubes de rugby de nuestra ciudad presentaron un protocolo para poder usar las instalaciones para que puedan ser utilizadas por sus socios con el fin de una práctica recreativa y no estrictamente deportiva. Algo similar ocurrió con otras actividades como el hockey, el básquet, el vóley y el fútbol 5, entre otros.

Una fuente del municipio platense le adelantó a este medio que “se había elevado al gobierno provincial, de acuerdo al punto diez del decreto regulatorio de la Provincia de Buenos Aires parecía interpretar en algunos aspectos la posibilidad de práctica de deportes amateurs, más allá de los individuales. Los clubes habían pedido para que los jugadores de manera individual y respetando la correspondiente distancia social pudieran llevar adelante las prácticas que se realicen en esas instituciones”.

Más adelante señaló que “tomando los recaudos pertinentes para poner en práctica entrenamientos de tipo físico. El lunes pasado hubo una reunión con la Asociación Platense de Básquet (ApdeB); mientras que el jueves (por mañana) está previsto un encuentro con los representantes del club de rugby y se recibió un pedido de Santa Bárbara para el hockey. En su momento se le elevó el pedido a la Provincia, pero a través del Jefe de Gabinete (Carlos Bianco) la respuesta fue negativa”.

Aunque se pudo conocer que desde el municipio se pedirá que para la próxima fase del ASPO que se reabran parcialmente las instalaciones de las instituciones de nuestra ciudad para que lleven a cabo aquellas actividades que se desarrollan al aire libre. No con práctica del deporte específicamente, sino con lo que tiene que ver con lo físico en lo que respecta al rugby, básquet, vóley y hockey.

Este medio también dialogó con el Secretario de Deportes de la Municipalidad de La Plata, Manuel Álvarez que al ser consultado sobre la posibilidad del regreso de otras actividades al margen de las que ya fueron habilitadas en nuestra ciudad respondió que “estamos haciendo distintas mesas de trabajo con las diferentes actividades para avizorar una posible apertura dándole un marco interpretativo al decreto de Provincia, pero en función a ello hay algunas restricciones y tratar de estar alineados a esa resolución para que todos se encuentren dentro de dicha norma”.

“Estamos en pleno trabajo con todos los deportes de la Región -siguió diciendo Álvarez- para tratar de colaborar y que de alguna manera comiencen a rodar con mucho cuidado, sumado a los protocolos aprobados por el gobierno nacional acoplados a la resolución de Provincia de Buenos Aires”, comentó el Secretario de Deportes de La Plata que esta semana junto al Intendente mantuvo reuniones con representantes de complejos de Fútbol 5.

En lo que respecta al atletismo, ayer por la noche, Manuel Álvarez mantuvo una reunión con distintos entrenadores de la Región. En conclusión, el Secretario de Deportes de nuestra ciudad ofreció como alternativa para cuando se reanude la actividad, la pista que se encuentra en el Parque Ecológico de Villa Elisa. Además intercambiaron protocolos. En el caso del CEF N° 2 está en evaluación.

Por otra parte se conoció que hoy, Álvarez se reunirá con representante de natatorios y gimnasios tras el encuentro que mantuvieron el jueves con el Intendente Julio Garro. Fernando Puchuri que se encuentra al frente del Centro Acuático que lleva su nombre dijo que “nuestra área está muy complicada desde todo punto de vista, pero ante todo sobresale lo económico. El hecho de la apertura de deportes individuales nos abre un abanico de esperanzas. La natación está contemplada, pero la medida hasta destinada a especialidades que se practican al aire libre”.

“De inmediato no tenemos nada salvo alguna reunión -continuó diciendo-, pero son buenas señales para una próxima reapertura y además tememos una buena relación con el Intendente y el Secretario de Deportes. También contamos con protocolos que no han sido aprobados, porque el gobierno provincial no nos ha dado ninguna respuesta. En nuestro caso tenemos un elemento muy favorable que es que el virus no se propaga por el agua”.

En lo que respecta al protocolo, Puchuri apuntó que “como tradicionalmente ocurría no se utilizarán los vestuarios, sino que solamente se harán para el cambio de ropa. En ese sentido consideramos que somos parte de la solución y no del problema. Podemos aportar y mucho, ya que si bien estamos vistos como una actividad de esparcimiento, la parte física en general tiene un rol sumamente importante en la preservación de la salud y con esto que nos toca vivir se ha deteriorado y mucho en cada individuo. Hemos hecho un relevamiento sobre 3.400 casos de bonaerenses y el 82 por ciento está dispuesto a volver. Son datos alentadores teniendo en cuenta que se verá reducida en buena cantidad para cumplir con las normativas”.

En otro tramo de la charla, Puchuri señaló que “la semana pasada, la Comisión de Deportes del Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de eximiciones impositivas, además de las que ya otorgó la comuna, algo que es muy importante para el sector. Esto nos va a generar un gran alivio, porque a toda la problemática de los cinco meses sin actividad, el caudal de gente que concurra será muy inferior a lo normal. Esto quiere decir, a modo de ejemplo, que llegar del otro lado del río no será una solución, sino que será otro problema. Esperemos que el proyecto avance en lo legislativo y que las autoridades provinciales se acuerden de nosotros en un momento tan difícil para este sector y con esto me refiero a natatorios y gimnasios”, cerró.