“Sería un sueño poder regresar a River”, dijo Piscu

El volante ofensivo Leonardo Pisculichi, quien milita en el Burgos, de la Segunda división de España, consideró que sería“un sueño” el posible regreso a River.

“Sería un sueño volver. Sé que es un momento difícil y no está en mis manos, y lo entiendo perfectamente. Hay que renovarse, tener buenos jugadores. A River le está yendo bien. Gallardo tiene una capacidad enorme de reinventarse en cada campeonato y se hace más difícil”, explicó.

Pisculichi, de 36 años, tiene presente al club donde jugó entre 2014 y 2016 con un primer año brillante que incluyó el gol a Boca en el Monumental para pasar a la final de la Copa Sudamericana.

“No puedo prometer nada, porque no lo sé. Tengo un año más en Burgos, y ya estoy grande. Aunque quisiera, no es el mejor momento para volver. Y aunque mi sueño sea volver, nadie me propuso nada”, indicó.