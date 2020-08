Los vecinos siguen reclamando contra los disturbios en el narco menudeo en el área

“La comisaría novena viene trabajando muy bien, hace una semana detuvieron a 10 personas en tres procedimientos, vemos resultados. Estamos muy confiados desde la Asamblea en que la Zona Roja se va a ir de El Mondongo”, le aseguró a este diario Daniel Domínguez, uno de los referentes del grupo de vecinos del barrio. El frentista remarcó además la labor conjunta “con la Policía, con la Jefatura Departamental y con el Ministerio de Seguridad, que nos están dando una mano muy grande”.

Por otra parte, respecto a la trans baleada el domingo a la madrugada en diagonal 73 y 3, señaló que el caso está relacionado “únicamente” con la comercialización de estupefacientes.

“Creemos que (el ataque a la travesti) no es una cuestión de violencia género, son peleas por venta de droga, no es otra cosa. Convivimos hace años con esta situación, es una payasada que se diga ahora que puede ser un vecino homofóbico. Nuestro problema es con la droga, no con la prostitución o con las travestis”, explicó Domínguez.

En febrero fue asesinada en la calle Roberta Carabajal. Según la Policía, fue apuñalada por dos personas a quienes conocía como clientes. Aquella madrugada buscaban droga, según se indicó.

Según Domínguez, “son raros estos casos. Cuando agarraron a un tipo que acumulaba y repartía droga, con una lista de travestis que vendían, y después del último operativo grande con varias detenidas, también agredieron a otras trans. Lo loco es que los ataques siempre son en la diagonal (73), donde hay cámaras que nunca ven nada”, ironizó el vecino.