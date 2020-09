Deportada por llevar “porros”: la “terrible experiencia” de Magalí Mora en Miami

La mediática Magalí Mora, que se hizo conocida cuando en 2013 se la acusó de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Leo Fariña y Karina Jelinek, fue deportada de Estados Unidos, luego de que en el aeropuerto de Miami le encontraran dos cigarrillos de marihuana.

“Llegué al aeropuerto de Miami, en Migraciones me preguntaron cuánto tiempo me iba a quedar y les dije que iba por turismo 15 días. Me preguntaron qué llevaba y por tal motivo me retuvieron a un costado, me mandaron a un cuarto. Me sacaron el celular, me pidieron revisar las valijas y en una cartera que tenía, que nunca uso, tenía dos porros”, detalló la morocha en audio que pusieron ayer al aire en “Intrusos”.

“A través de eso se armó un escándalo”, agregó Mora, que, contó, estuvo retenida durante un día. “Me prohibieron el ingreso a Estados Unidos por cinco años. Fue una experiencia terrible porque fue estar presa”, agregó.