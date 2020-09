Ana Paula Dutil: “Los Ortega van a querer a Julieta Prandi como me quisieron a mí”

Continúan las repercusiones sobre el incipiente romance entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi. A las versiones de “malestar” en la familia Ortega por este nuevo affaire del músico se sumaron los rumores de enojo de Ana Paula Dutil, ex mujer del cantante y madre de sus hijos: Bautista e India. La modelo descartó los recelos en una charla que le brindó al ciclo radial “El Espectador”.

“Nos separamos en agosto del año pasado, después de 20 años juntos. Con muchas idas y vueltas en el medio. Nos costó mucho separarnos, pero lo hicimos bien, amorosamente. Para mí fue muy sano. Entendimos que ya estaba, que había ciclos que se acababan”, comenzó Dutil.

“Yo ya sabía que Emanuel estaba iniciando una relación con Julieta, no es que me enteré por los medios. Me lo contó él y me pareció muy sano, me gustó mucho. Inclusive fue antes de que se haga público. Yo le deseo lo mejor, se merece ser feliz y su familia quiere su felicidad. Nada de lo que se dice es verdad. Evangelina fue la mejor suegra para mí, siempre me trataron como una hija. Yo no vuelvo a reconquistar a nadie, sino que vuelvo porque siempre fue el plan desde el principio”, indicó sobre su regreso al país.

Y aclaró que la familia Ortega “no está en contra de la relación en absoluto” y consideró que “la van a querer a Julieta como me quisieron a mí”.

Al momento de hablar de su vínculo con su ex cuñada Julieta, caratuló la relación como “de hermanas: Nos queremos mucho y va a seguir esa relación. Esto no va a cambiar nada”.