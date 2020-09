La noticia de que Messi no se va recorrió en mundo

Los medios del mundo se hicieron eco de la noticia de que Lionel Messi se quedará finalmente en el Barcelona. Los diarios Marca, La Vanguardia, As y Mundo Deportivo, entre otros importantes medios españoles, publicaron la entrevista completa a Messi y tienen a la continuidad del rosarino como título principal de sus portales. Lo mismo ocurrió con los diarios ingleses. “Messi se queda en Barcelona después de que sus hijos se largaron a llorar y para evitar un litigio con el club”, tituló The Sun en su portada. “Messi rompió el silencio y dijo que se queda en Barcelona”, publicó el Daily Mirror. En Italia, la Gazzetta dello Sport también tiene a Messi como noticia destacada: “La verdad de Messi: Bartomeu no cumplió su palabra, pero yo nunca lo habría demandado”. El diario francés L’Equipe eligió el titular “Messi anuncia que permanece en el Barca” junto al video de la entrevista de Goal.