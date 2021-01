Alberto Fernández defendió a Donda, cuestionó al campo y habló de la Justicia

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que quien conoce a la titular del INADI, Victoria Donda, "sabe que no tiene que ver con su naturaleza sacar ventaja del Estado", al referirse a la denuncia formulada contra la funcionaria en relación a su empleada doméstica.

"El primer detalle es que Victoria no le estaba ofreciendo un contrato del Estado para que (la empleada Arminda Banda Oxa) siguiera trabajando en su casa", afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.

"Hablamos de una señora que trabajó con la mamá de crianza de Victoria, que la crió y la cuidó. Victoria le propone seguir trabajando con ella hasta que la señora le plantea que no puede seguir por tener una hermana enferma. Viendo la vulnerabilidad de ella, le propuso conseguirle un plan social o un trabajo en el INADI como maestranza", describió el jefe de Estado.

En este sentido, señaló: "Si Victoria le hubiera dicho 'mirá, te pago con un contrato del INADI', bueno, estaría siendo otra mi respuesta; de eso no tengo ninguna duda".

El mandatario fue consultado por las denuncias que Donda recibió en los últimos días tras revelarse los ofrecimientos de inscribirla en un plan social o conseguirle un empleo para un familiar directo.

Sobre la relación laboral entre la funcionaria y la empleada doméstica, el Presidente señaló que, de "lo que parece surgir de las charlas de Whatsapp" y "lo que se ve en los recibos de sueldo", no parecen surgir irregularidades en la situación previsional. "En el caso de Victoria (Donda), no tengo ninguna duda de que fue alguien que quiso hacerle daño", deslizó el mandatario en otro tramo de la conversación sobre la denuncia realizada contra la funcionaria.

La protesta del campo

Con relación al nuevo conflicto con el campo, que derivó en una medida de fuerza de los productores, el Presidente les planteó tener “un principio de solidaridad” basado en “garantizar a los argentinos lo que se consume en el país” a un precio acorde y que “luego el resto lo exporten y cobren lo que quieran”. “Yo entiendo que el (precio del) maíz ha crecido mucho y es una gran oportunidad de exportarlo, pero lo que no entiendo es por qué a los argentinos le tienen que cobrar el maíz del mismo modo que a otro que lo quiere pagar en otro lugar del mundo”, dijo el jefe de Estado.

Ayer, Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y la Sociedad Rural (SRA) decidieron convocar a un cese de comercialización de granos entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, en rechazo al cierre temporal del registro de exportaciones de maíz dispuesto por el Gobierno.

Sin hablar explícitamente de la medida de fuerza, Fernández le envió hoy un mensaje a los productores agropecuarios. “Los productores producen el maíz en Argentina, pagan impuestos en Argentina, pagan tarifas en Argentina y por qué le tienen que hacer pagar a los argentinos el precio que paga el mundo”, se preguntó.

Respecto a los incrementos en los valores de la carne, reflexionó: “El mundo demanda carne ahora que China se ha metido a importar carne y entonces el precio de la carne vacuna se fue al diablo”. Y volvió a preguntarse con un mensaje directo al sector de la producción ganadera: “Si ustedes producen todo en pesos, ¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un chino, un francés o un alemán? No lo entiendo”.

En ese sentido, Fernández señaló que el país está “en una situación delicada donde tenemos que controlar el gasto fiscal y también el proceso inflacionario y eso necesita el esfuerzo de todos”, por lo que “no podemos cargar sobre la gente estos aumentos”.

La Justicia

Por otra parte, aseguró que durante su gestión no dictará indultos a condenados en causas judiciales, y sostuvo que esa herramienta representa una "rémora monárquica que quedó en la Constitución".

“Si quieren indultar a los que están procesados, no existe ese instituto, eso se llama amnistía y depende del Congreso, no depende de mí”, dijo el mandatario.

En ese marco, señaló: “Yo a la palabra le asigno un valor central. Yo hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más remedios y cumplí. Hice campaña diciendo que iba a promover una ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo y cumplí. E hice campaña diciendo que no iba a dictar indultos y voy a cumplir”.

“El indulto para mí es una rémora monárquica, que quedó en la Constitución. Era un derecho que tenían los reyes para perdonar a los que habían sido condenados”, continuó.

En ese sentido, agregó que “en la Constitución argentina aparecen algunas limitaciones a los indultos, y el Presidente puede indultar los condenados, con lo cual no borra la condena”.

Al responder una consulta sobre si otorgaría indultos a funcionarios con condenas judiciales, agregó que “para que haya indulto tiene que haber alguien condenado, el indulto es un perdón que da el Presidente; y la verdad, cuando la Justicia actúa no tengo porqué perdonar, yo no soy quién para perdonar, aun cuando tenga esa facultad”.

Por último, reflexionó que “en estos últimos cuatro años hubo muchos procesos, no digo todos, pero sí me constan muchos, que han sido desarrollados en términos procesales de modo muy irregular". "Lo que yo le pido a la Justicia es que revise lo que pasó en estos cuatro años, porque hay cosas que no están bien”, concluyó.