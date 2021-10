Randazzo pidió que deben sumarse "otras voces" al Congreso para "ampliar los debates"

El primer candidato a diputado nacional por el espacio "Vamos con Vos" en provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, aseguró hoy que "la campaña va bien y es intensa", y sostuvo que "lo importarte" es que tras las elecciones del 14 de noviembre se "sumen otras voces" al Congreso "para ampliar los debates"



"Tratamos de contar nuestras propuestas para ver si definitivamente podemos discutir entre los distintos candidatos cuales son los caminos de solución. Es muy importante que se pueda poner en cuestión temas como el trabajo, la inflación, la inseguridad, la educación. Por eso debe haber en el parlamento otras voces para ampliar los debates", señaló Randazzo en declaraciones radiales.



En referencia a la medida del Gobierno nacional que congela los precios de 1.430 productos, el candidato sostuvo que "da la impresión que se reiteran decisiones que se han tomado en otro tiempo y han fracasado".



"La Argentina se niega a discutir un tema central como la inflación, me parece que falta una discusión profunda e inteligencia para ponernos de acuerdo", expresó.



En este sentido, Randazzo propuso que se debata "una ley de estabilidad económica" que " incluya a los empresarios y a los trabajadores, para que la argentina pueda transitar una inflación razonable".



"Esta demostrado que los países que tienen una inflación superior al 20% no crecen, y la Argentina hace diez años que no crece", señaló.



Por otro lado, en esa línea, Randazzo respondió a los dichos del ministro de Economía, Martín Guzmán, quién declaró que aquellos que se oponen a esta medida son "antipatrias":



"A mi no me parece que eso contribuya a la solución del problema que tiene la Argentina y mucho menos viniendo del ministro de Economía, primero tenemos que definir que tipo de estado queremos. Siento que estas cosas están fuera del debate. A veces, la grieta impide discutir con seriedad", concluyó.



Vamos con Vos, sufrió dos bajas en Lomas de Zamora, tras la salida de dos de sus candidatos, Lorena Oviedo y Federico Morante