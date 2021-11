“El Gobierno no tiene chances de revertir el resultado”

La candidata a diputada nacional de Juntos, Margarita Stolbizer, aseguró ayer que el Gobierno nacional “no tiene ninguna chance de revertir el resultado electoral” adverso que sufrió en la Primarias, al tiempo que indicó que “nuestro espacio tiene que tener en cuenta que no nos votan tanto por nuestros méritos sino por el rechazo que genera el oficialismo”.

Stolbizer, que integra la lista de legisladores que lideran Diego Santilli, Graciela Ocaña y Facundo Manes, realizó una recorrida por Pymes de La Plata y en ese contexto visitó la redacción de EL DIA.

Al ser consultada por un eventual cambio del clima social de cara a las elecciones, sostuvo que “no creo que ellos puedan revertir nada y además hay que ver a dónde apuntaron las medidas electoralistas. Algunos dicen que a conseguir algún voto más. Pero ellos saben que no pueden conseguir más votos y lo que están buscando es frenar el drenaje de los propios. Son medidas que van dirigidas a su núcleo duro. Buscan contener esto para no seguir perdiendo. No hay ninguna chance de revertir el resultado y si tuviera que dar un pronóstico, diría que les va a ir peor”.