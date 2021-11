Santilli y Manes recorrieron el interior y plantearon una "revolución ética y moral"

Los candidatos a diputados de Juntos por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli y Facundo Manes recorrieron ayer el interior bonaerense y llamaron a votar por ese frente opositor en las elecciones para lograr el objetivo de "cambiar la historia" y concretar una "revolución ética y moral".

Como parte de la campaña de Juntos para las elecciones legislativas del 14 de noviembre, Santilli estuvo en las localidades de Olavarría, Bolívar y Nueve de Julio para reiterar las propuestas del espacio, y se reunió con Manes en Pehuajó.

Luego, por la noche, Manes planteó en declaraciones formuladas a Canal 13 que "el problema argentino excede la economía" y es "ético y moral", por lo que el país necesita una "revolución ética y moral" que "la sociedad está pidiendo".

Tras advertir que la ciudadanía se está "habituando a la corrupción" porque "no hay sanción social", el neurocirujano convocó a lograr un "cambio cultural".

"La sociedad está frustrada, quiere trabajo y no planes; educación; un futuro para sus hijos, seguridad y un rumbo para Argentina", enumeró Manes.

Además, advirtió que si la ciudadanía "no se une para luchar por un nuevo país, ningún político, ningún partido ni ninguna coalición lo va a hacer".

Por otro lado, Manes atribuyó los problemas económicos a la "falta de confianza; falta de productividad y a las políticas pendulares", a raíz de que, dijo, "cada 4 años se cambia el rumbo".

Por su parte, Santilli reiteró la necesidad de reformar el Código Penal, un proyecto que, según alertó, está "durmiendo en el Congreso".

"Con el nuevo Código Penal se acaba la discusión sobre entrar y salir" del sistema penitenciario, añadió el exvicejefe de Gobierno porteño en declaraciones formuladas en el mismo canal.

El dirigente del Pro recordó los resultados de las PASO, donde Juntos fue el frente más votado en la provincia de Buenos Aires, y apuntó que "en septiembre la sociedad habló, y habló mucho más fuerte" porque, subrayó, "no había ninguna encuesta" que previera ese respaldo para la oposición.

Asimismo, Santilli sostuvo que la sociedad reclama "trabajo" porque "no aguanta más el nivel de inseguridad, que es intolerable, y tiene miedo".

Más temprano, durante la recorrida por el interior bonaerense, Santilli había convocado a "encontrar un nuevo rumbo que tiene que ver con mejorar la calidad educativa, recuperar nuestra identidad como argentinos, nuestros valores, la cultura del trabajo y el valor de la vida".

En esa línea, afirmó que "si la sociedad consolida la elección de la PASO, podemos estar discutiendo ese diputado más que nos puede hacer empezar a cambiar la historia, y ese es el objetivo de Juntos".

Por su parte, Manes había observado que "hace décadas que venimos en una involución que casi no sucede en países sin guerra, y la idea es juntarnos y ampliar la coalición".

"Los partidos políticos y las coaliciones no tienen el derecho de vivir o existir si no se renuevan, si no se adaptan a la sociedad, a los nuevos tiempos, y pueden decaer o morir", añadió el neurocirujano, según se informó en un comunicado.