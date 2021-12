Crece el malestar entre los vecinos de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo por la falta de agua

Durante las últimas horas vecinos de la zona de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo viven un verdadero caos ya que denuncian la falta de agua desde "hace varios días", y teniendo en cuenta las altas temperaturas de esta jornada, crece el malestar. "Tengo escasa o nula presión de agua en calle 3 entre 70 y 71, desde hace más de una semana", sostuvo una frentista a EL DIA.

"Hoy se agudizó el problema porque se agotó la existencia en los tanques de reserva y no hay líquido para uso sanitario", comentó otro vecino.

Por su parte otro damnificado comentó que cerca de su domicilio un problema con los caños, lo que provoca también la escasez: "Un dato relevante es que ABSA cambió hace un mes, cañería obsoleta de 75 mm. desde avenida 66 hasta 69, dejando sin cambiar al tramo 69 a 72, que también esta obsoleto y tapado por raíces".

Asimismo una mujer expresó: "Hace una semana que no llega agua a las canillas de arriba, por ende no puedo usar el lavarropas. Hice un reclamo, número 3183864, pero ni siquiera me informaron cual es el problema. Mi domicilio es calle 80, esquina 22, en Altos de San Lorenzo".