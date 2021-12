Se retrasó la atención al público en sede de IOMA por un corte de luz

Afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) pusieron el grito en el cielo por las demoras en la atención al público y las largas filas que se formaron en el acceso de la sede de 7 entre 41 y 42. Los inconvenientes se registraron por un corte de luz que se extendió de 8.30 a 10.30 horas.

"Está todo oscuro, desde las 8. No llegó a atender al público", manifestó una afiliada que se identificó como Norma Ortega.

La mujer aseguró que "llegué a las 8 y son las 10 horas, pero todavía no me atendieron ni a mi ni al resto de la gente que está acá esperando". Según describió, la situación generaba descontento y enejo entre la gente que se encontraba en el lugar a pesar del calor agobiante y el riesgo por Covid.

Asimismo, manifestó que las instalaciones "no cuentan con generadores de electricidad por lo que nos explicó la gente que trabaja acá".

En su caso, expresó que concurrió a IOMA "para realizar un trámite de baja, porque pago 5 mil pesos mensuales como voluntaria y ya no los puedo abonar". "Es mucha plata", afirmó. Y destacó que "hay casos más graves, porque hay gente que viene a tramitar por medicamentos". "Es una locura", dijo.

"El problema es que mañana IOMA está cerrado. Y abre recién el lunes. Es decir que si no puedo darme de baja me van a volver a cobrar los 5 mil pesos y ya no puedo pagarlo", protestó la mujer.

En este marco, Edelap informó que "se registró una interrupción puntual en la red de baja tensión reportada a las 8,30 horas. El personal de la empresa ya concurrió a revisar las instalaciones y se hará un intervención en el lugar para normalizar el servicio".

Posteriormente, la empresa indicó que el suministro fue restablecido a eso de 10.30 horas.