Flor Peña muda sus fotos hot a una app para adultos

Florencia Peña se cansó de que sus fotos más osadas, las que más rinden en términos de seguidores y likes, sean censuradas por Instagram, y decidió tomar una decisión interesante: se creó un perfil en una app para adultos en la que prometió subir todo lo que en otras redes no puede.

“Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes”, dijo en un video la actriz y conductora.

La plataforma en cuestión, DivasPlay, tiene un costo de subscripción, y a quienes lo paguen Flor les promete “subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”.