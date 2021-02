Gollan destacó que sean 3 millones los inscriptos para recibir la vacuna en la Provincia

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, destacó que se hayan anotado 3 millones de bonaerenses en el sitio VacunatePba para recibir la primera y segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

"La Provincia ya tiene más de 3 millones de inscriptos para darse la vacuna, gracias a nuestro avanzado sistema de inscripción. Para tener una idea de la dimensión de lo que representan estos 3 millones, alcanza con decir que es la población total de la Ciudad de Buenos Aires", dijo y volvió a comparar la estructura provincial con la Capital Federal.

Debajo de la publicación recibió una buena cantidad de elogios de parte de funcionarios, bonaerenses en general y militantes. Pero también algunas críticas de hijos de adultos mayores que se anotaron y todavía no tuvieron resultado para ser convocados.

"Bien ahí, loco. Vayamos por el récord mundial de inscriptos. Vacunarlos después vemos", fue uno de los primeros mensajes que recibió.

Pero también hubo este tipo de conceptos: "Me anoté apenas salió el registro, trabajo en salud. Me dieron turno para enero en el balestrini y me lo suspendieron por falta de dosis. Nunca más me avisaron nada. Seguro se la dieron a algún amigo o primo o alguno que haga los deditos en V".