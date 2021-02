Cruces entre Garro y el gobierno provincial por la campaña de vacunación en la Ciudad

Julio Garro y el gobierno de Axel Kicillof protagonizaron ayer nuevos y fuertes cruces, en referencia a las presuntas irregularidades en la aplicación en nuestra ciudad de la vacuna contra el COVID-19. Mientras el Intendente afirmó estar “indignado” porque el gobierno “rompió un contrato con la gente” al quedarse con “lo que salva vidas”, desde el entorno del Gobernador le recriminaron que deje de hacer “campaña política”.

Todo comenzó cuando Garro salió a desmentir las voces que durante la mañana circularon afirmando que la Provincia ya había completado la vacunación a todo su personal de Salud. “Hay médicos y enfermeros en La Plata que aún están esperando” para ser inmunizados, comenzó diciendo el intendente en declaraciones públicas.

En ese marco, dijo estár “asombrado” por la aplicación de dosis de la Sputnik V a personas vinculadas al poder que no se encuentran en las prioridades del protocolo, caso llamado “vacunatorio VIP”, y afirmó que “rompieron un contrato con la gente que durante la cuarentena se jugó todo”.

En diálogo con La Redonda, el jefe comunal dijo que el ciudadano “piensa ´yo hice todo lo que me obligaron o me pidieron hacer, me costó muchísimo, perdí mi trabajo, tuve que cerrar mi local y cuando hay una solución te la quedás vos´”.

En la misma línea, cuestionó que habiendo 46 centros municipales de salud, los que hemos ofrecido para la campaña de vacunación, el gobierno provincial decida “usar de postas once escuelas, justo cuando están por comenzar las clases presenciales”.

Y agregó: “La credibilidad de los políticos está resentida y cosas como ésta hacen profundizar la ruptura de la cercanía con la gente. Queda la sensación de que la política se queda con la solución a la vida y eso es irritante e indignante”.

“HACE CAMPAÑA POLÍTICA”

Poco después la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, se encargó de salir a replicar al jefe comunal e, ironizando, señaló que “mientras el intendente está en campaña política, la Provincia está en campaña de vacunación”.

Y afirmó que de los 19.195 trabajadores de la Salud de La Plata, ya se vacunaron 15.036 de ellos, en los 12 puntos de vacunación previstos para ese fin en nuestra ciudad.

La diputada provincial del Frente de Todos Florencia Saintout también salió a cuestionar al jefe comunal, a quien acusó de tener “fines electoralistas”. La legisladora por La Plata pidió “parar de boicotear el plan de vacunación más importante de la historia” y llamó a tener “más solidaridad y menos especulación”.

Al mismo tiempo, la dirigente del peronismo defendió a los concejales de su espacio Yanina Lamberti y Guillermo “Nano” Cara, luego de que el bloque de ediles platenses de Juntos por el Cambio los señalara por presuntas irregularidades en la vacunación de militantes de agrupaciones que ellos conducen.

“Difamar a Yanina Lamberti y a Guillermo Cara y a pibes comprometidos o al gobierno que desde el primer día cuida nuestra salud es una actitud egoísta y electoralista”, lanzó.

El propio gobernador, Axel Kicillof, durante una conferencia que realizó ayer en la que desestimó cualquier vacunatorio para “privilegiados” en la Provincia, se refirió a las acusaciones que desde el garrismo realizaron el lunes pasado al peronismo local. Fue al criticar la vacunación de una joven militante del sector de Cara, quien salió a aclarar más tarde que es “profesora de teatro de un hospital”.

El concejal había replicado que el caso de la joven, cuya foto siendo vacunada se difundió en las redes sociales, fue utilizado para la difamación suya y de su grupo político.

Al respecto, ayer, Kicillof ratificó que la joven “es trabajadora de la salud en la Provincia y que todos los trabajadores que presten servicios en nosocomios deben ser vacunados en esta instancia”, respaldando el caso del edil.

UNA COMISIÓN INVESTIGADORA

En tanto, como publicó este diario, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio impulsa la creación de una comisión especial para investigar el accionar de Cara y Lamberti, respecto de la distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

La presidenta del Concejo Deliberante, Ileana Cid, había advertido el lunes que lo que busca el garrismo es “echar luz frente a un manto de dudas en torno al uso de la vacuna en nuestra ciudad” y, puntualmente, se centró en la actividad de estos dos concejales.

Respecto de esta última, el oficialismo municipal la señala por la circulación de imágenes que muestran a la edil vacunando a un dirigente peronista de Villa Elvira.

En diálogo con EL DIA, Lamberti había explicado que es bioquímica, investigadora del Conicet y voluntaria vacunadora eventual en el Hospital de Niños -donde fue tomada la foto- y que “no hizo nada que estuviese al margen del protocolo correspondiente”.

Si bien Lamberti afirmó el lunes a EL DIA que aún no se vacunó ella ni su familia, ayer, en declaraciones radiales, el Intendente le reprochó haberse aplicado la Sputnik V, en tanto “mi padre, de 81 años, aún espera que le den un turno”.