Mariano Recalde tiene coronavirus pero "por el momento los síntomas son leves", contó en Twitter

El senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde (Frente de Todos) informó hoy a través de su cuenta en la red social Twitter que padece coronavirus pero "por el momento los síntomas son leves", e instó a "seguir cuidándonos" porque la pandemia no terminó.



"Por contacto estrecho con una persona que presentó síntomas, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde", inició su publicación el senador.



"Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo", siguió en su posteo.



Finalmente, contó: "Estoy bien de salud, por el momento los síntomas son leves".



"La pandemia no terminó, sigamos cuidándonos", concluyó en su cuenta de Twitter.