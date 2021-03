El conflicto entre el IOMA y los traumatólogos lo sufre ahora una docente platense

Nancy Sosa, una docente platense que trabaja en una escuela especial, está sufriendo en carne propia el conflicto que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) mantiene con los traumatólogos: se cayó este fin de semana andando en bicicleta en el Paseo del Bosque, sufrió una lesión ósea de gravedad y a los sanatorios dónde fue le dijeron que dicha obra social no cubre cirugías traumatológicas. Para colmo, su familia pagó 14.000 pesos para un traslado a Bernal y allá tampoco la atendieron por el mismo motivo.

"Estábamos ayer en el Bosque con mi señora, fuimos a andar en bicicleta. Se cae y se le estalla el codo, al principio no pensé que era para tanto. Se acerca un chico que era enfermero y trata de ayudar. Ella empieza a gritar de dolor. Llamamos a la ambulancia y, cuando habían pasado 20 minutos, decido llevarla a Ipensa", le contó Ángel Flores, marido de Sosa, a EL DÍA.

Según detallo, en Ipensa le indicaron que en estos momentos la guardia no está atendiendo lesiones traumatológicas y decidieron trasladarse hasta el Hospital Italiano. "Ahí nos explican de entrada que IOMA no atiende fracturas traumatològicas y que las cirugías no se van a hacer. Le aplican un poco de calmantes y la mandan a casa. La doctora de ahí se da cuenta que no iba a poder estar en casa, porque tiene mucho dolor, y dijo si podía conseguir una derivación. Fuimos a las 7 de la tarde y para es altura eran las 2 de la mañana", recordó Flores.

Este domingo, cerca del mediodía, les avisaron que tenían una cama en un sanatorio de Bernal pero que la ambulancia iba a estar para las 12 de la noche o recién para mañana. "Mi señora no daba más del dolor y, con la promesa de que haya iba a haber un traumatólogo y la iban a ver, por nuestra cuenta pagamos alrededor de 14.000 personas una ambulancia particilar. Entre los familiares juntamos la plata", precisó.

LEA TAMBIÉN Se estira el conflicto entre traumatólogos y el IOMA: penurias para los afiliados

Pero, al llegar a Bernal, los problemas siguieron. "Nos dijeron lo mismo, que no atienden cirujías traumatológicas y que recién mañana podía verla un especialista. Nos dicen que se tiene que ir, que tiene el alta. Veo si la puedo llevar en el auto, pero no puede estar más así. Un movimiento raro y grita de dolor", contó.

Ante la consulta de por qué decidieron no ir hasta la guardia de un hospital público, el marido de Sosa indicó: "Cómo ella tiene obra social, pensamos que iba a ser mejor. Pero en el Italiano nos cruzamos uno que venía de un hospital público, el San Martín, y nos dijo que estaba desbordado de gente. Que este fin de semana había habido muchísimos accidentes y que la guardia estaba a full".

Mientras siguen con la incógnita de qué pasará, Flores le indicó a EL DÍA que desde IOMA no lo atienden y que quiere al menos que le cubran los gastos de la ambilancia: "El tema es que tuvimos que pagar por nuestra cuenta la ambulancia, IOMA no la puso, nos decían esta noche o mañana pero mi señora no daba más", y cerró sobre la urgencia de la lesión: "Es casi una fractura expuesta, necesita una cirugía urgente para acomodarle el codo".