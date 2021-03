Alertan por el cierre de clínicas en el conurbano

En medio de la pandemia y en plena campaña de vacunación, en las ultimas semanas se suma un nuevo problema para jubilados. Se trata del cierre de varios centros de salud del conurbano, orientados a la atención de adultos mayores. Desde las clínicas piden actualización en las prestaciones y un plan integral para evitar mas cierres. Del otro lado, miles de jubilados piden que sus lugares de atención medica no cierren

“Lamentablemente no es algo desconocido para el gobierno, el PAMI, las Obras Sociales y las Prepagas. Desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) enviamos distintas notas a todos los actores, reclamando una urgente recomposición de los valores para contar con recursos genuinos que nos permitan afrontar los aumentos de costos. En un contexto de inflación como el que vivimos, un retraso de esta índole empuja a muchas empresas al cierre”, sostuvieron.

“La discusión paritaria de este año expone la crisis del sistema de salud argentino. El gobierno nacional nos facilitó distintos programas de alivio (ATP, REPRO y Decreto 300) que sirvieron para hacer frente a una parte de los sueldos. Sin embargo, no podemos seguir adelante si el PAMI, las Obras Sociales sindicales y provinciales y las empresas de Medicina Prepaga nos siguen pagando valores correspondientes al año 2019”, ampliaron desde la FAPS y agregaron “Nuestros ingresos están prácticamente congelados desde el 2019 y con costos que no paran de subir. Con voluntad pero sin recursos, no podemos afrontar incrementos salariales”.

Desde el sector esperan poder recomponer para evitar mas cierres y el eventual abandono de pacientes de riesgo a las puertas de una segunda ola de COVID.