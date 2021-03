Momento de tensión en una obra social de La Plata: "Sacaron a los afiliados con la policía"

Momentos de tensión se vivieron ayer en la sede de una obra social situada en 35 entre 8 y 9, en La Plata, cuando un grupo de afiliados irrumpió en el lugar con una serie de reclamos e intervino la policía.

Jonatan Espina, un platense de 28 años que padece una afección motriz, recibe una pensión del Estado y es usuario de ese servicio, aseguró que "se trata de la obra social Incluir Salud que no funciona desde hace seis meses porque la suspendieron".

Según explicó "es una obra social que se brinda a personas con distintas discapacidades y que es asignada por el Estado provincial" y que "viene gente desde distintas ciudades para exigir atención medica, medicamentos u otros soluciones que deben brindarle".

"Pero no reciben respuestas, entonces se armó una discusión que por suerte no pasó a mayores. Pero son personas desesperadas que piden que le cumplan con las distintas prestaciones. Llamaron a la policía y los terminaron sacando. No es la primera vez que pasa", aseguró Espina.

De acuerdo con lo consignado "las autoridades no dan la cara, sólo los empleados, y según dicen ahí el Estado no les gira el dinero, lo cual ya ha pasado pero esta vez está suspendida desde hace seis meses".

Y aclaró que "por esta obra social el Estado nos descuenta de nuestra pensión, a pesar de que ahora tengo que ir al hospital público y afrontar los gastos de medicamento con dinero de mi bolsillo a pesar de que me siguen haciendo el descuento".

Desde este medio se intento entablar comunicación telefónica con la obra social, pero la respuesta automática es que "el número al que Ud. llama se encuentra actualmente inhabilitado".