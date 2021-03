Ante el Presidente, intendentes del PJ volvieron a la carga contra Berni

Los intendentes del PJ del Conurbano volvieron a la carga contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, tras el encontronazo con un funcionario nacional que opacó el hallazgo sana y salva de la niña M. en inmediaciones de Luján. Las quejas de los jefes comunales llegaron esta vez en forma directa al presidente Alberto Fernández, en una reunión en la quinta de Olivos.

Así lo revelaron a EL DIA fuentes partidarias, las que además precisaron que los intendentes –en una delegación que visitó al Presidente el jueves de la semana pasada- tampoco se mostraron conformes con la gestión de la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic. A ambos los cuestionaron por la “falta de coordinación” de las fuerzas federales y provinciales en los distritos.

Los jefes comunales consideran que el ruido político permanente entre Berni y Frederic no contribuye a la pelea necesaria contra la inseguridad en un contexto delicado para el oficialismo porque este año habrá elecciones legislativas. Por primera vez, aparecen voces dentro del Frente de Todos que critican por igual a los ministros de Seguridad de la Provincia y de la Nación.

Los intendentes que encararon al Presidente con estas demandas fueron Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan Zabaleta (Hurlingham), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Gustavo Menéndez (Merlo), quienes cenaron con el mandatario en Olivos. En la misma mesa se sentó Máximo Kirchner, aunque calló al escuchar las críticas hacia Berni.

El encuentro entre Alberto Fernández y los jefes comunales, anticipado por este diario el fin de semana, también contó con la presencia del ministro del Interior, Wado de Pedro, y de los titulares de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Hábitat, Jorge Ferraresi. Todos ellos tienen inserción política en territorio bonaerense, clave en el armado de la coalición gobernante.

En la cena, servida en el chalet principal de Olivos, la mayor parte de la charla se la llevó la problemática de la inseguridad. Además de evaluar que la oposición hará parte de su campaña electoral en base a los graves hechos de inseguridad que asolan a la Provincia, los intendentes advirtieron que mermó la dotación policial en los municipios, lo que complica el patrullaje.

“Hay inacción e indecisión en materia de seguridad”, deslizó uno de los intendentes que estuvo presente en la cena de Olivos. Para sorpresa de los comensales, también “Wado” de Pedro se mostró crítico la gestión en el área. Tras la reunión, trascendió que Cristina Kirchner fijó postura: sólo entregará la cabeza de Berni en caso de que la Casa Rosada desplace a su vez a Frederic.

Desde la Gobernación confirmaron la continuidad de Berni aunque dejaron trascender el malestar con su comportamiento tras el hallazgo de la niña M. cuando estuvo a punto de irse a las manos con el secretario de Seguridad nacional, Eduardo Villalba. Por su parte, los ministros del Gabinete federal salieron a respaldar a Frederic, quien sostuvo que Berni tiene un “problema de ego”.

Los intendentes del PJ del Conurbano ya habían puesto en tela de juicio a Berni el año pasado, cuando gestionaron recursos para sus municipios en materia de seguridad, aunque luego tuvo lugar el levantamiento de la Policía bonaerense y como consecuencia de ese conflicto, las partidas nacionales se dirigieron mayoritariamente hacia la Gobernación, lo que agudizó las diferencias.

Aunque no lo plantearon en la cena de Olivos, delante del presidente Fernández, no son pocos los intendentes que consideran que el Ministerio de Seguridad nacional requiere ahora de un perfil distinto al de Frederic. Tampoco lo dicen abiertamente, pero el nombre que circula entre los jefes comunales como “candidato ideal” para ese cargo no es otro que el de Aníbal Fernández.

En la cena, la mayor parte de la charla se la llevó la problemática de la inseguridad

Jefes comunales consideran que el ruido político entre Berni y Frederic no contribuye