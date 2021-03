Cormillot ya sabe el sexo de su nuevo hijo: "buscamos nombres", reveló su esposa

Después del impacto que tuvo la noticia, ahora Alberto Cormillot y su esposa, Estefanía Pasquini, están en la búsqueda del nombre que tendrá el bebé, del que ya saben su sexo, según contó ella.

“La idea era confirmarlo a los tres meses, y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes, y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, contó días atrás el médico de 82 años en su programa de radio Mitre.

Horas después del anuncio, su esposa -de 34 años- mostró por primera vez su creciente panza en Instagram, junto con una dedicatoria “De a poquito va saliendo”, escribió .

“¿Será verdad eso de ‘desealo tanto que la vida no tenga más remedio que dártelo’? No sé... Yo sé que además de desear mucho las cosas hay que buscarlas. Tengo miedos, mil o más, esto es lo más lindo e importante que me pasó en la vida y no podía ser con otra persona que no seas vos, Alberto”, continuó.

Hoy Pasquini no pudo contenerse y reveló el resultado de una ecografía: “Y ya podemos confirmar que es un nene. Eso si... Alberto terminó de caer... Y se dio cuenta que Álvaro no le gusta tanto...Así que estamos en búsqueda de nombres”, posteó.

Este será el primer hijo de Cormillot con Estefanía Pasquini, ya que el médico es padre de Reneé y Adrián, ambos de su relación con Monika Arborgast, quien falleció en 2017.