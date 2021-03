Elevarán una carta al Municipio y la Provincia por el carnaval trans

“Estamos indignados con la soberbia del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que se pone a favor de los delincuentes y no de cuidar al vecino que quiere vivir en paz. Esto se pone a favor de la Zona Roja, la venta de droga, los motochorros, y en contra de los que venimos luchando contra esa situación desde hace más de 10 años”, reclamaron desde la Asamblea Vecinal El Mondongo luego del carnaval trans que se realizó el sábado en plaza Matheu (1 y 66).

Como hubo informado este medio, la celebración había sido suspendida por las autoridades pero igual se terminó llevando a cabo una semana después. “Teniendo en cuenta que esto se autorizó en una segunda ola del COVID-19, con más de 13.000 infectados por día, lo vemos como una tomada de pelo a todos los vecinos del Barrio El Mondongo”, reclamaron los referentes vecinales.

En esa línea, anunciaron que elevarán sendas cartas a la Provincia y a la Comuna con una queja “por permitir que se realice un evento en el que corrió el alcohol y la droga”, refirieron. Además, la misiva remarca ciertos puntos vinculados estrechamente a la inseguridad, como que “el Comando de Patrullas no posee móviles para cubrir las 58 cuadrículas en que está dividida nuestra ciudad, el no traslado de la zona roja, que cada turno de patrullaje reciba seis litros de combustible, y que cada operativo municipal sea postergado por no contar con presencia policial”.

“¿Por qué motivo no se siguió con la mesa de diálogo y trabajo en conjunto entre el gobierno Bonaerense y la Municipalidad de La Plata en referencia a la seguridad común de los ciudadanos, que es prioridad según sus propios dichos en charlas anteriores?”, se preguntan desde la Asamblea. Y concluyen que “al haberse roto dicho diálogo a fines del 2020, nos vimos perjudicados enormemente los vecinos de toda la Ciudad. Pese a contar con 43 sedes policiales, nuestra ciudad ocupa el primer puesto del índice delictivo en los primeros tres meses de este 2021”.