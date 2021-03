La mujer más joven en viajar al espacio tuvo cáncer infantil

Una asistente médica de 29 años que a fines de 2021 se convertirá en la mujer más joven en visitar el espacio y en una de las primeras turistas espaciales que viajarán sin la compañía de pilotos profesionales es también sobreviviente de un cáncer infantil, enfermedad que frustró su sueño de convertirse en astronauta.

Se trata de Hayley Arceneaux, quien tiene implantadas unas varillas de acero en su pierna izquierda como secuela del cáncer de huesos que sufrió en su niñez y que hasta hace poco constituían el mayor obstáculo para hacer una carrera aeroespacial.

Pero entró en escena Jared Isaacman, un joven multimillonario estadounidense apasionado por la exploración espacial quien decidió alquilar un cohete SpaceX Falcon 9 a su propio costo y llevar consigo a otras tres personas, entre ellas Arceneaux.

Al ser entrevistada por la prensa de su país, la joven dijo que espera ser una inspiración, “por el precedente que marcará y porque ayudará a que otros niños que están pasando por un tratamiento puedan pensar en el futuro”.

Hayley fue la primera persona en ser elegida para Inspiration4, el nombre con el que se conoce esta misión sin precedentes que despegará a finales de 2021.

La joven fue tratada de niña en el Hospital de Investigación Infantil St Jude’s en Memphis, Tennessee, que se especializa en enfermedades infantiles, incluyendo el cáncer.

Isaacman espera recaudar 200 millones de dólares para el hospital gracias a esta misión espacial.

“A principios de enero recibí una llamada telefónica bastante inesperada de St. Jude’s... Y básicamente me dijeron: ‘¿Querés ir al espacio?’”, contó Arceneaux.

“Enseguida les dije: ‘¡Sí, sí, absolutamente!’”, dijo la joven, quien ahora trabaja como asistente médica para el mismo hospital que la atendió.

Cuando era niña, visitó el centro espacial de la NASA en Houston, Texas. “Por supuesto, quería ser astronauta, pero unos meses después me diagnosticaron cáncer y eso realmente cambió todo mi mundo”, relató.

La joven recordó que “hasta ahora, los astronautas tenían que ser perfectos físicamente, algo que yo no podía cumplir por las cirugías que he tenido en mi pierna”, algo que no es un obstáculo para esta misión que “está abriendo el viaje espacial a todos”.