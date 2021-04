El talismán de la “década ganada” tendrá su debut en 1

Estudiantes lleva 16 Clásicos sin derrotas ante Gimnasia y hay un intérprete que se convirtió en un talismán y que por primera vez enfrentará al Lobo en el histórico Jorge Luis Hirschi.

Mariano Andújar es el futbolista que estará en cancha en la fecha 10 del actual certamen, que más Clásicos jugó de los actuales integrantes del plantel y que además, más encuentros ganó frente al rival de siempre en una jugosa racha dividida en tres etapas. Incluso, el arquero campeón de América y referente del León, nunca perdió frente al Lobo. Los únicos 4 goles que recibió fueron en su primera etapa, en la cual le marcaron Landa, Fede Domínguez , Chirola Romero y Juan Cuevas.

Más allá de la pimienta que ya implica su sola presencia en el Derby debido a diferentes episodios que vivió dentro del campo (el último en el Bosque cuando Maradona dirigía al Lobo), al arquero le sientan muy bien este tipo de encuentros.

El protagonista defendió el arco pincharrata en 13 clásicos por los puntos, no perdió ninguno y obtuvo 9 victorias y 4 empates. El mencionado Cuevas fue el último jugador del Lobo que le convirtió un gol y desde allí acumula 649 minutos sin recibir tantos. Dentro de un plantel renovado, el otro futbolista que lo sigue en cantidad de clásicos jugados, aunque muy lejos de esa cantidad de encuentros, es Iván Gómez con 4.

La última vez que el Pincha perdió contra Gimnasia fue en el Torneo Clausura 2010 (3-1), disputado en febrero de aquel año en el Bosque y en ese entonces, el arquero era Agustín Orión. Desde aquel día hasta la actualidad, el Pincha encaró la “década ganada” cosechando 9 triunfos, 7 empates y ninguna derrota en enfrentamientos oficiales (dos fueron por la Copa Sudamericana 2014).

Sin dudas que el Clásico que quedará en la memoria y que tuvo al arquero entre los once iniciales, fue el de la goleada por 7 a 0, allá por octubre de 2006, cuando comenzaba a caminar sus primeros pasos con la albirroja.

Y seguramente, el más olvidable, y no por el resultado, sino por la batalla campal que se desató en el estado José María Minella, fue en febrero de 2016. El Pincha le ganaba 1 a 0 a Gimnasia y tras una fuerte falta de Santiago Ascacíbar aparecieron las trompadas y un escenario repudiable que recorrió el mundo. El arquero fue uno de los tantos involucrados y quedó en el ojo de la tormenta tras un intercambio de golpes con Nicolás Mazzola. Más allá de ese triste episodio por el cual ya existieron numerosas disculpas desde ambos bandos, la historia le sonríe y de oreja a oreja al nacido en Villa Lugano. En lo que respecta a su última etapa en el León, que se inició en 2015, disputó 7 Clásicos, ganó 4 y empató 3. El primero de ellos tras el esperado regreso fue con goleada por 3 a 0 en el Estadio Ciudad de La Plata, con dos goles de Gastón Fernández y uno de Carlos Auzqui. Luego le seguirían: Transición 2016: 0-0 (V); Campeonato 2016/17: 0-0 (V); Campeonato 2016/17: 1-0 (L); Superliga 2017/18: 0-0 (V); Superliga 2018/19: 1-0 (L); Superliga 2019/20: 1-0 (V). Dentro de toda esta larga y rica trayectoria clásica, por apenas un año, Andújar no llegó a enfrentar al Lobo en UNO y tendrá su primera vez el fin de semana del 17 de abril. Por esto y por todo lo que vivió bajo los tres palos, seguramente no sea un Clásico más.