Provincia: la oposición busca avanzar en el Senado con el dictamen por la vuelta a clases presenciales 

Reunión de la Comisión de Educación

La oposición aprobará este miércoles en el Senado bonaerense un dictamen que contiene una batería de proyectos educativos con el objetivo central que retornen las clases presenciales en toda la Provincia y considerar a la educación como “servicio esencial”.

A mitad de semana se reunirá la Comisión de Educación del Senado bonaerense para tratar los proyectos que declara la emergencia educativa y a la educación como servicio esencial (presentado por el senador Gabino Tapia) ; y un restante vinculado a recuperar las dos semanas perdidas de clases presenciales por disposición del Gobierno durante las vacaciones de invierno.

El senador de JxC y presidente de la Comisión de Educación, Juan Pablo Allan, dijo hoy en declaraciones radiales que “esta semana avanzaremos en estas iniciativas que obliga al Estado a asegurar servicios mínimos, entre ellos las clases presenciales, el plan de estudio, asegurar los 180 días de clases y el regreso a los comedores escolares”.

Una vez aprobado en el Senado, donde JxC tiene mayoría, el proyecto pasaría a Diputados, donde la oposición no tiene mayoría. “El Frente de Todos siempre consigue mayoría con aliados circunstanciales a través de otras fuerzas políticas, aue esperemos que en este marco no los acompañe, y sí acompañe nuestro pedido de acompañar la educacion de nuestros hijos”, expresó Allan.



Asimismo, el diputado de JxC y ex viceministro de Educación provincial, Sergio Siciliano, remarcó que “hoy es un lunes de luto para la educación, que ha arrojado de manera caprichosa al abismo a cientos de alumnos con situaciones emocionales diversas, y a familias que piden a gritos sostener la presencialidad”.

“Más allá del fallo que le permite a la ciudad de Buenos Aires abrir las escuelas y de la advertencia de Axel Kicillof sobre las sanciones que podrían recibir los colegios en la Provincia, ¿quién asumirá la responsabilidad de la deserción escolar, la repitencia y la fuerte contracción de oportunidades en un mercado de trabajo cada vez más exigido?”, reflexionó Siciliano.