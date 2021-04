Una platense que decidió irse y ahora disfruta de su trabajo en yates de lujo

Hacía casi una década que había decidido irse del país a probar suerte en otro lado. Lo pensó y le dio vueltas y más vueltas a su proyecto. Tuvo miedos e inseguridades. Volvió a pensarlo. Pero hace tres años que se animó. Ahora, si bien extraña como cualquier otra persona a sus familiares, amigos y mascotas, no se arrepiente de nada. A continuación, su historia, plagada de amor propio y superación.

Florencia Mainet es platense, de Ringuelet y con fuerte arraigo con La Plata. Hincha de Estudiantes, exjugadora de Santa Bárbara y muy amiga de sus amigos. Claro que todavía tiene presente a su querida Ciudad, pero desde Miami, calurosa y con glamour (pese al COVID), no se imagina en un futuro cercano de vuelta. Es más, invita a quienes quieran animarse a dar ese paso que tantas veces despierta miedo e intriga.

“Vivo en Fort Lauderdale, a 30 minutos de Miami, donde está el centro marino y desde donde salen todos los yates que recorren la zona, el Caribe y desde donde van hasta Europa y otros sitios”, contó en la charla con este medio. Aseguró que Bahamas y St Martheen son los lugares más elegidos por los viajeros.

“Mainet llegó a Estados Unidos en octubre del año pasado, en plena pandemia. Antes estuvo en España, Francia e Inglaterra”

Ella trabaja como azafata de estas lujosas embarcaciones. Pero aclaró que sólo puede hacerlo en aquellos que no tienen bandera americana. “A los de Estados Unidos sólo pueden subirse aquellas personas nativas o las que tienen permitido por llevar varios años viviendo en la zona”.

Mainet llegó a Estados Unidos en octubre del año pasado, en plena pandemia. Lo hizo de manera directa desde Buenos Aires y luego de haber probado inicialmente en España, París e Inglaterra. Fue allí donde empezó a escuchar esto de trabajar en embarcaciones de lujo.

Antes de contar y describir un poco más cómo es su trabajo en el Caribe, en qué tipo de barcos se desempeña y cómo es la vida arriba del agua, en viajes que a veces duran más de un mes, recordó el momento que dijo basta y empezó esta nueva etapa en su vida.

“Trabajaba en el ministerio de Seguridad, en La Plata. Estaba en una oficina todos los días. Me acuerdo que un día llegué a mi casa y les dije a mis padres que no era lo que quería. Además me estaba poniendo grande y sentía que se me acababa el tiempo para irme”, recordó en su charla dentro del ciclo #PlatensesPorElMundo. “Las visas de trabajo las daban hasta los 35 años y ya tenía 34 años, no me quedaba mucho tiempo más”. Hoy agradece haberse ido, mucho más porque de no haberlo hecho ahora sería imposible por la pandemia.

En Europa empezó a tomar conocimiento de este trabajo, mientras estaba en un reconocido restaurante en París, donde hizo sus primeras armas. Escuchó a otras argentinas y sudamericanas que habían hecho lo mismo. Sabía por dónde empezar, pero no tenía “el” contacto. “No conocía a nadie cuando llegué a Estados Unidos”.

“Cuando volví a la Argentina me puse a investigar bien cómo era eso de trabajar en yates. Me vi miles de videos en Youtube y empecé a tratar de contactarme. Saber bien el inglés y haber trabajado en ese restaurante, y mis estudios en turismo, me sirvieron un montón para conseguir trabajo acá”, continuó desde la marina de Fort Lauderdale.

Los yates son en su gran mayoría privados. Pertenecen a millonarios norteamericanos o de la zona del Caribe. También los hay de empresas. Estos, al menos los que salen desde allí, no están abiertos al público en general. Es decir, no se puede comprar un boleto All inclusive para recorrer la zona. Estos últimos, que son más grandes y tienen mayor comodidad, parten desde otra zona de la Florida.

“También se alquilan. Vos podés conseguir uno por determinados días y salir a recorrer la zona con amigos, familia o empresarios”, agregó y se detuvo a decir que generalmente para poder acceder a uno de estos viajes “tenés que ser amigo del dueño del barco”.

Los barcos tienen unas 10 habitaciones, piletas, jacuzzi, ascensores, juegos, sala de cine y demás comodidades, como un salón de comida. Es como un barco de grandes dimensiones que muchos pudieron haber conocido en Argentina, pero totalmente reducido, para muy poca gente. ¿Cuánto puede costar alquilar uno de esos? Según recuerda Mainet, el último en el que estuvo salía 1,4 millones de dólares por semana.

Durante la charla reconoció que el trabajo es exigente pero muy bien remunerado. Se gana bastante, mucho mejor que los trabajos en tierra. “Pero no es lo mismo lo que se paga en el comienzo que en la medida que vas adquiriendo más conocimientos. Cuanto más experiencia tengas mucho mejor es el salario”, contó. Se puede cobrar hasta 3 mil dólares por cada aventura sobre el océano.

“Hay varios cursos que se hacen para mejorar. En mi caso soy azafata, pero como tengo experiencia en la cocina también puedo aportar esos conocimientos y me ayuda muchísimo”, continuó y dijo que arriba del barco, además de azafatas y cocineras, hay chefs, masajistas, personal trainners, ingenieros, instructores de buceo y capitanes marinos.

Los viajes en este tipo de embarcaciones duran dos, tres o cuatro semanas. “Pero no estamos siempre en altamar, sino que casi todo el tiempo estamos anclados en algún puerto. No es como los barcos mercantes que pasan más tiempo en el medio del mar”.

“Antes de asumir este trabajo tenía mucho miedo de estar en un barco. También tenía miedo de volar. Pero ahora ya no le tengo miedo a nada. Vencí todos los temores. Y ese es un mensaje que quiero llevarles a los que lean esta nota: los sueños hay que buscarlos y del otro lado de los miedos está el éxito y la vida que es espectacular. Vale la pena arriesgarse para perseguir lo que uno quiere, hay oportunidades”, destacó Florencia Mainet para empujar a quienes estén en la antesala de embarcarse en alguna aventura de este tipo.

Durante los meses que lleva trabajando en este rubro exclusivo han pasado varios famosos y personas muy poderosas. Ella sólo mencionó a una pareja, ambos ingleses, él ex futbolista y ella artista. ¿La familia Beckham? “No puede revelar sus identidades, es totalmente confidencial”, se excusó y dijo que ni siquiera se pudo sacar una foto porque está prohibido.

Muchas veces en este tipo de trabajos existen personas que por el hecho de ser ricos y famosos pueden creerse más que los demás. Florencia, ante la pregunta, asegura que nunca la pasó pero sabe de casos desagradables. “A mí, por suerte, siempre me tocó gente muy buena y respetuosa”.

Este tipo de barcos tienen una tripulación de 30 personas, entre operarios y empleados, para unos 20 huéspedes. Eso habla de la perfección que se maneja ahí arriba: nada puede fallar, ni la comida, la bebida, la limpieza y las actividades.

“Parece que sobra, pero realmente es muy cansador. Hay que estar en todos los detalles. Es un servicio de 7 estrellas. Son muchos detalles para atender y la exigencia del público es muy fino”, detalló en el final la charla.